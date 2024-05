Avvio prudente a Piazza Affari, in luce Saipem

Partenza cauta per le borse europee. A Piazza Affari, Ftse Mib sostanzialmente invariato (+0,05%) a 35.430 punti, con acquisti su Saipem (%) dopo un maxi contratto da 850 milioni di dollari in Angola. Bene anche Mps (+1,3%) mentre arretrano Interpump (-1,4%) ed Erg (-1%).

La seduta odierna si preannuncia relativamente tranquilla dal punto di vista dei dati macro. La lettura finale dell’inflazione nella zona euro dovrebbe confermare la crescita annua del 2,4% ad aprile, in linea con il mese precedente. Attesi anche gli interventi di alcuni membri del Consiglio direttivo (Vasle, Vujcic, Holzmann e Kazaks) dopo le parole di Schnabel, che ha messo in dubbio un eventuale taglio dei tassi a luglio dopo la mossa ormai scontata di giugno.

Negli Usa, gli operatori stanno ponderando le possibili mosse della Fed. I dati di mercoledì sui prezzi al consumo hanno sostenuto le scommesse per due tagli del costo del denaro nel 2024. In seguito, però, l’ottimismo si è parzialmente ridimensionato in scia alle dichiarazioni prudenti di diversi funzionari del Fomc.

In Cina, intanto, sono state annunciate nuove misure a sostegno del martoriato mercato immobiliare, dopo i dati deludenti sulle vendite di case ad aprile e il rallentamento dei consumi.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si mantiene in area 129 punti base con il decennale italiano al 3,76% e il Bund al 2,46%.

Tra le materie prime, le quotazioni del greggio risalgono leggermente con il Brent a 83,8 dollari al barile.

Sul Forex il cambio euro/dollaro si mantiene a quota 1,086 e il dollaro/yen si apprezza a 155,7 con la valuta giapponese indebolitasi dopo che la BoJ ha lasciato invariati gli acquisti di obbligazioni.