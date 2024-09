Risparmio gestito: il punto su Anima, Azimut e Fineco

Tre big del risparmio gestito hanno diffuso i dati di agosto sulla raccolta: si tratta di Anima, Azimut e Fineco. Ecco com’è andata la raccolta nell’ultimo mese e da inizio anno e come si stanno muovendo i rispettivi titoli in borsa.

Anima: quinto mese di raccolta netta positiva ad agosto

Anima Holding ha registrato ad agosto una raccolta di risparmio gestito (ex deleghe assicurative ramo I) leggermente positiva (+20 milioni), mentre la raccolta netta totale (che include le gestioni individuali – Ramo I) è negativa per 770 milioni.

“Registriamo in agosto il quinto mese consecutivo di raccolta netta positiva per il risparmio gestito ex ramo I, con un totale da inizio anno oltre i 700 milioni e circa 3 miliardi al netto delle duplicazioni” – ha affermato l’Ad Alessandro Melzi d’Eril. La raccolta è stata trainata dal retail e dal contributo di Kairos e Castello.

Per Equita Sim “il mix è buono in quanto la raccolta ex-Ramo I risulta ancora visivamente impattata dai deflussi da fondi sottostanti a fondi (€ -185 milioni nel mese)”. La redditività di questi ultimi è limitata, o nulla, a causa del divieto di duplicazione delle commissioni contemplato dalla normativa italiana. “Le gestioni individuali Ramo-I (anch’esse a bassa marginalità) hanno evidenziato nel mese deflussi pari a circa €790 milioni.”

Da inizio anno, la raccolta netta ex-Ramo I è pari a 718 milioni (vs stima Equita di +400 milioni per il FY 2024), mentre la raccolta netta totale del risparmio gestito è negativa per 2,1 miliardi. A fine agosto 2024, le masse totali in gestione si attestano a 201,6 miliardi di euro, con AUM ex-Ramo I a 121,1 miliardi.

Da inizio anno Anima Holding ha registrato un guadagno che sfiora il 24%, riportandosi sui livelli di metà 2018. I giudizi degli analisti sul titolo evidenziano 6 buy e 4 hold, con un target price medio di 5,45 euro e un potenziale rialzo del 10% rispetto alla quotazione di oggi.

Fineco: raccolta robusta nell’ultimo mese

Nel mese scorso, Finecobank ha registrato una raccolta netta di € 706 milioni (+9% a/a) e una componente gestita pari a € 275 milioni (+75%). Fineco Asset Management mette a referto una raccolta retail di € 268 milioni, assorbendo i deflussi dall’assicurativo pari a € -117 milioni.

La raccolta amministrata ha raggiunto € 287 milioni, mentre la diretta è stata pari a € 144 milioni. I ricavi del brokerage sono stimati a € 16 milioni, per un totale da inizio anno di € 146 milioni (+13% a/a).

“I solidi dati di raccolta di agosto, storicamente caratterizzati da una componente di stagionalità, confermano ancora una volta un trend ormai consolidato che vede una forte propensione agli investimenti da parte della nostra clientela”, afferma Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, sottolineando le “performance molto positive anche sul fronte del brokerage” e la crescita dei clienti (10 mila in più ad agosto, +32% a/a).

Da inizio anno, la raccolta netta gestita si attesta a € 2,03 miliardi, mentre la raccolta netta totale risulta pari a € 6,5 miliardi. Patrimonio totale gestito a € 62,7 miliardi e masse totali a € 133,6 miliardi.

Per Fineco, rialzo pi contenuto quest’anno (intorno al 14%), con il titolo frenato soprattutto dal sell-off di inizio agosto. Anche in questo caso, le raccomandazioni dei broker propendono per il buy (12), a fronte di 3 hold e 2 sell. Prezzo obiettivo mediamente fissato a 16,49 euro (upside potenziale +6,5%).

Azimut: dati in linea con le attese nel gestito

La raccolta netta di agosto di Azimut è stata pari a 698 milioni, di cui 634 milioni nel gestito e 65 milioni nel risparmio amministrato.

“I dati di raccolta di Azimut sono positivi e in linea con le attese a livello di gestito, in un mese tuttavia caratterizzato da stagionalità sfavorevole”, commenta Equita Sim, sottolineando la crescita del 30% della raccolta netta AUM.

Apprezzabile la raccolta in fondi comuni (678 milioni), “grazie alla domanda in Brasile e Turchia e al contributo della rete in Italia”, verosimilmente “anche grazie al progressivo ramp-up della partnership con UniCredit”.

Da inizio anno, la raccolta netta totale raggiunge gli 11,3 miliardi (3,7 miliardi nel gestito e 7,6 nell’amministrato), permettendo di guardare “con fiducia” all’obiettivo annuale di 14 miliardi. Le masse gestite a fine agosto sono pari a 104 miliardi, di cui € 64,2 miliardi di masse gestite (+9% a/a).

Performance negativa invece per Azimut, che ha lasciato sul terreno circa il 6% da inizio anno. Tra gli analisti, 5 consigliano l’acquisto e 7 sono neutrali, con un target price medio di 26,9 euro, con un possibile rialzo teorico del 23%.

Risparmio gestito: la fotografia di Assogestioni al 30 giugno

Nella giornata di ieri è stata pubblicata anche la mappa trimestrale del risparmio gestito del secondo trimestre, a cura di Assogestioni.

Al giro di boa del 2024, le masse gestite nel mercato italiano hanno toccato i 2.374 miliardi di euro, mentre il dato di raccolta è stato pari a -7,05 miliardi di euro.

Il bilancio finale è stato impattato in particolare dalle gestioni di portafoglio, con una raccolta negativa per -5,25 miliardi. Alessandro Rota, Direttore dell’Ufficio Studi dell’Associazione, ha precisato che “le gestioni retail di portafoglio per la clientela upper affluent e private nel secondo trimestre hanno attratto +2,37 miliardi di nuovi capitali” mentre “le gestioni istituzionali hanno chiuso a -7,62 miliardi, un dato che tuttavia ha visto una raccolta netta positiva di 434 milioni dei mandati previdenziali”.