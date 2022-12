Le voci di alto profilo che avvertono di una recessione imminente stanno diventando sempre più forti. A giudicare dalla performance di Wall Street sembra che la recessione sia quasi inevitabile. Un nome di spicco che ha espresso un parere sul tema è proprio il miliardario David Rubenstein.

Il co-fondatore del Carlyle Group ritiene che, a causa dell’attuale contesto economico di elevati tassi di interesse, la crescita del prodotto interno lordo sia destinata a rallentare, aumentando così le probabilità di una recessione.

Inoltre, Rubenstein ritiene che sia improbabile che la Fed metta un freno alla politica aggressiva sui tassi finché il tasso di disoccupazione non raggiungerà circa il 6%, la soglia dalla quale l’inflazione dovrebbe raffreddarsi.

In qualità di co-fondatore di una società di private equity con quasi 400 miliardi di dollari di asset in gestione, possiamo dire che Rubenstein conosce le dinamiche sui mercati e ha una certa esperienza nello “stock picking.” Attualmente, il co-fondatore di Carlyle Group è pesantemente investito in due titoli che rappresentano il 76% del portafoglio della sua società.

Peraltro, Rubenstein non è l’unico a mostrare fiducia in questi due nomi, secondo il database TipRanks, gli analisti di Wall Street valutano entrambe le società con rating “buy”.

I due titoli preferiti di David Rubenstein