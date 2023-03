Revolut porta il trading di azioni in Italia

Revolut, l’app finanziaria globale, continua ad espandere i propri servizi annunciando oggi l’espansione della sua piattaforma di trading nello Spazio Economico Europeo (SEE). Grazie alla creazione della sua entità di trading europea, la società potrà ora offrire azioni quotate negli Stati Uniti a clienti in Italia, Belgio e Germania.

Al momento, gli oltre 28 milioni di clienti retail di Revolut possono accedere a più di 1.000 azioni, ma grazie alla crescente popolarità della piattaforma di trading, la società punta ad incrementare le azioni disponibili a 2.200 nei prossimi mesi

Il trading di azioni con Revolut richiede un deposito minimo sul conto di appena $ 1, rendendolo accessibile a chiunque e grazie alla pratica app, i clienti possono controllare l’andamento di un titolo in tempo reale con liste di controllo, grafici di trading e notizie di mercato aggiornate.

Per chi non ha precedenti esperienze di trading, Revolut offre un corso di sei lezioni che li aiuterà a familiarizzare con i concetti di base degli investimenti e del trading, prima di iniziare a costruire il proprio portafoglio nell’app.

“Oltre alle azioni delle aziende quotate negli Stati Uniti, saremo presto in grado di offrire una gamma di prodotti di investimento aggiuntivi, tra cui Exchange Traded Funds (ETF), aziende quotate nei mercati SEE, fondi comuni di investimento, obbligazioni, servizio di robo-advisor e una piattaforma di trading più sofisticata per trader esperti”, afferma Rolandas Juteika, Head of Wealth & Trading (EEA) di Revolut.