BNP Paribas (rating: S&P’s A+ / Moody’s Aa3 / Fitch AA-) ha emesso sul segmento MOT di Borsa Italiana due nuove obbligazioni Target Steepner denominate in euro e in dollari con scadenza a 4 anni.

L’Obbligazione Target Steepner in Euro a 4 anni (ISIN XS2479682614) paga cedole semestrali calcolate ad un tasso di interesse annuo fisso pari al 5% lordo per il primo e secondo anno. Poi nel terzo e quarto anno sono previste cedole semestrali variabili calcolate a un tasso d’interesse annuo pari alla differenza tra il tasso EUR CMS a 30 anni e il tasso EUR CMS a 2 anni. Ove la suddetta differenza sia inferiore allo 0%, il tasso variabile annuo risulterà pari a 0%. Il tasso di interesse swap in euro per la scadenza trentennale (EUR CMS 30 anni) è uno dei principali indicatori di mercato, comunemente usato dagli operatori per valutare i livelli del costo del denaro a lungo termine, mentre il tasso swap in euro per la scadenza biennale (EUR CMS 2 anni) è un benchmark per il breve termine.

L’Obbligazione Target Steepner in USD a 4 anni (ISIN XS2484633768) paga cedole semestrali calcolate ad un tasso di interesse annuo fisso pari all’8% lordo per il primo anno e secondo anno. Poi nel terzo e quarto anno sono previste cedole semestrali variabili calcolate a un tasso d’interesse annuo pari alla differenza tra il tasso USD CMS a 30 anni e il tasso USD CMS a 2 anni. Ove la suddetta differenza sia inferiore allo 0%, il tasso variabile annuo risulterà pari a 0%. Il tasso di interesse swap in dollari per la scadenza trentennale (USD CMS 30 anni) è uno dei principali indicatori di mercato, comunemente usato dagli operatori per valutare i livelli del costo del denaro a lungo termine, mentre il tasso swap in dollari per la scadenza biennale (USD CMS 2 anni) è un benchmark per il breve termine.

Entrambe le obbligazioni Target Steepner emesse da BNP Paribas sono quotate sul segmento MOT di Borsa Italiana, dove saranno negoziabili in continuo grazie alla liquidità fornita dal market maker (BNP Paribas). Il valore nominale che coincide con il lotto minimo è pari a 1.000 euro per l’ISIN XS2479682614 e pari a 1.000 dollari per l’ISIN XS2484633768.

Infine, alla data di scadenza, fissata per entrambe le obbligazioni al 20 marzo 2027, è previsto il rimborso integrale del valore nominale (salvo il caso di rimborso anticipato).