Revolut lancia un servizio per aiutare i suoi clienti a gestire la dichiarazione fiscale sulle criptovalute

Da oggi i clienti di Revolut saranno in grado di generare report fiscali per qualsiasi necessità relativa alle criptovalute detenute all’interno dell’app finanziaria, nonché in altri wallet e piattaforme di trading. Revolut, l’app finanziaria globale con oltre 28 milioni di clienti in tutto il mondo, apre infatti l’accesso, per i clienti crypto, a un servizio di dichiarazione fiscale esterno a prezzi scontati e compie così un altro passo avanti verso la sua missione di creare la prima superapp per tutto ciò che riguarda il denaro.

Questo servizio è reso possibile grazie alla partnership con Koinly, rinomata piattaforma del settore, che rende la rendicontazione fiscale meno stressante e dispendiosa in termini di tempo, oltre che più accurata rispetto ai calcoli manuali. In tal senso, il servizio di consentirà ai clienti Revolut di accedere alla soluzione del nostro partner progettata per semplificare il tracciamento delle informazioni necessarie a generare report fiscali dal trading di criptovalute e facilitare il rispetto di eventuali obblighi fiscali.

Attualmente, i clienti Revolut possono acquistare e vendere oltre 100 token oppure possono testare e scambiare oltre 12 raccolte di criptovalute, inoltre possono utilizzare la superapp per aumentare le loro conoscenze crypto con Learn & Earn.

Il servizio di dichiarazione fiscale arricchisce la variegata offerta proposta da Revolut a milioni di clienti in tutto il mondo.

Dichiarazione fiscale semplice e intuitiva

Il vantaggio di dichiarare la propria imposta sul reddito da criptovalute con Koinly è il processo semplice e intuitivo proposto ai clienti. Non è solo facile da usare, ma consente anche un rapporto consolidato che integra le risorse crypto e le attività di trading detenute su altre piattaforme. Nel dettaglio, Koinly ha l’esperienza per generare report che integrano transazioni con oltre 1.700 token, oltre 170 blockchain supportate, oltre 100 wallet ed è disponibile in 34 mercati.

La funzione è accessibile nella sezione Crypto dell’app Revolut. Il cliente deve cliccare sul collegamento alla piattaforma di Koinly e completare il processo di registrazione tramite SSO (Single Sign-On). Dopo aver sincronizzato le transazioni effettuate tramite Revolut, il cliente dovrà rivedere le transazioni registrate e, al momento del check-out, verrà informato del costo del servizio. Il prezzo finale pagato da un cliente varierà a seconda del numero di transazioni crypto effettuate con Revolut o altre piattaforme selezionate dal cliente, e include un generoso sconto fino al 60%.

Una volta che il rapporto è stato pagato e scaricato, il cliente potrà utilizzarlo per completare la propria dichiarazione dei redditi presso le autorità fiscali competenti della propria giurisdizione.

“Una dichiarazione dei redditi che include criptovalute e altri asset digitali è una sfida per molti dei nostri clienti. Abbiamo cercato una soluzione che tracciasse, consolidasse e generasse senza problemi una dichiarazione fiscale in pochi minuti, al fine di soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Siamo fiduciosi che il servizio fiscale sulle criptovalute offerto attraverso la nostra partnership con Koinly renderà questa attività richiesta dalla legge più facile, meno stressante e più accessibile a tutti.

Vogliamo essere il fornitore più responsabile di servizi crypto e aiutare i nostri utenti a entrare nel Web 3 mentre costruiamo un ecosistema più sicuro e conforme nel settore delle criptovalute. La conformità ai requisiti applicabili è al centro di tutto ciò che facciamo in Revolut. Questo è un passo significativo per consentire ai clienti Revolut di adempiere ai propri obblighi fiscali”, commenta Mazen Eljundi, Global Business Head of Crypto di Revolut.

Come acquistare e vendere criptovalute su Revolut?

Revolut offre una vasta gamma di prodotti finanziari attraverso la sua superapp finanziaria e le criptovalute sono uno di essi sempre più popolare. Esistono diversi modi per acquistare e vendere criptovalute su Revolut. I clienti possono impostare un ordine stop o limit in modo da non dover controllare l’andamento assiduamente o utilizzare la funzione di acquisto ricorrente per ridurre la volatilità. Inoltre, i clienti possono anche mettere da parte gli spiccioli convertendoli in una criptovaluta a loro scelta, da un elenco di oltre 100 criptovalute.

Revolut crede nell’ampliamento dell’accesso alle criptovalute ma al tempo stesso riconosce anche che potrebbe non essere appropriate per tutti. L’azienda incoraggia i suoi clienti a effettuare ricerche sulle varie criptovalute e sui rischi e le opportunità prima di acquistare o vendere. I clienti dovrebbero esaminare fonti indipendenti e conoscere le differenze tra i token, oltre a considerare le loro circostanze personali quando acquistano o vendono criptovalute. Le criptovalute non sono regolamentate e i fondi investiti in criptovalute non sono protetti, il che significa che è possibile perdere l’intero investimento.