Revolut lancia le Raccolte crypto, un nuovo modo di conoscere e scambiare token

Revolut, app finanziaria globale con oltre 28 milioni di clienti in tutto il mondo, lancia “le Raccolte”, un nuovo modo di acquistare, provare e conoscere le criptovalute. Grazie a questo lancio Revolut compie un altro passo avanti verso la sua missione di offrire ai clienti i migliori prodotti e servizi finanziari per gestire il proprio denaro.

In particolare, Revolut consente ora, per i clienti europei e del Regno Unito, l’investimento in Raccolte, un nuovo modo di sperimentare e scambiare token.

Cosa sono le Raccolte?

Le Raccolte crypto raggruppano gli oltre 100 token disponibili nell’app in gruppi basati sulla tecnologia sottostante e sul caso d’uso del token. Ma non solo, i clienti hanno anche la possibilità di acquistare un’intera raccolta e distribuire il proprio investimento in modo uniforme tra tutti i token della raccolta.

Esempi di raccolte crypto sono Metaverse, NFT, Layer 1 e Defi.

In tal senso, il cliente potrà anche tenere traccia della raccolta nel suo insieme, con una vista aggregata.

Questa nuova funzionalità, basata sullo strumento di educazione alle criptovalute “Impara”, spinge gli utenti a imparare e concentrarsi sulla tecnologia alla base di ogni token, piuttosto che sull’hype e sulla “fomo” del mercato delle criptovalute.

“Con Raccolte, gli utenti possono scoprire nuovi token basati sulla tecnologia sottostante e capire di più su cosa fa il protocollo dietro il token. Consente inoltre agli utenti di selezionare le aree a cui sono interessati e di distribuire il proprio investimento su un numero di token, invece di dover scegliere i singoli token. Ad esempio, un utente potrebbe pensare che un certo dominio giocherà un ruolo importante in futuro, ma non sapere come agire in base a questa teoria. Con Raccolte, potrà trovare facilmente tutti i token relativi a quell’area e distribuire il suo investimento su tutti i token correlati”, dichiara Narmin Ibadullayeva, Product Owner Crypto di Revolut.

La funzione è disponibile per tutti i piani Revolut.

Come acquistare e vendere criptovalute su Revolut?

Revolut offre una vasta gamma di prodotti finanziari attraverso la sua app finanziaria e le criptovalute sono uno degli asset sempre più popolare. Esistono diversi modi per acquistare e vendere criptovalute su Revolut. I clienti possono impostare un ordine stop o limit in modo da non dover controllare l’andamento assiduamente o utilizzare la funzione di acquisto ricorrente per ridurre la volatilità. Inoltre, i clienti possono anche mettere da parte gli spiccioli convertendoli in una criptovaluta a loro scelta.

Revolut crede nell’ampliamento dell’accesso alle criptovalute ma riconosce anche che potrebbe non essere appropriate per tutti. In tal senso, l’azienda incoraggia i suoi clienti a effettuare ricerche sulle varie criptovalute e sui rischi e le opportunità prima di acquistare o vendere.