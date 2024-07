ETF spot su Ethereum ottengono ok finale della SEC, il commento di HANetf

Ieri la SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti ha segnato un altro importante traguardo con l’approvazione finale degli ETF spot su Ethereum. Le registrazioni entreranno in vigore lunedì 29 luglio, consentendo alle aziende in lizza di lanciare i loro prodotti basati su Ethereum. La news arriva in un contesto di crescente interesse istituzionale per le criptovalute, sebbene alcuni analisti prevedano una domanda inferiore rispetto agli ETF spot su bitcoin, approvati all’inizio di quest’anno.

A tal proposito qui di seguito e nel file allegato il commento di Hector Mc Neil, co-fondatore e co-CEO di HANetf:

Accogliamo con entusiasmo la decisione di consentire l’accesso a ETF su Ethereum negli Stati Uniti. Come nel caso degli ETF sul Bitcoin, si tratta di un’altra pietra miliare che indica un cambiamento nel sentimento normativo e nella diffusione degli asset digitali. Allo stesso tempo, questo nuovo passo apre le porte a consistenti afflussi che potrebbero rivelarsi positivi per il prezzo di Ethereum. Infatti, gli analisti di Bloomberg ETF prevedono che questi nuovi ETF potrebbero attrarre il 10-15% degli afflussi registrati dagli ETF su Bitcoin, che hanno già accumulato 13,2 miliardi di dollari dal lancio avvenuto nel gennaio scorso. Ciò suggerisce un potenziale afflusso netto di circa 1,65 miliardi di dollari per gli ETF su Ethereum.

Secondo i nostri partner di ETC Group, la performance di Ethereum ha mostrato una notevole sensibilità ai flussi degli ETP, con un moltiplicatore di performance pari a 6,15 volte. Se questa tendenza dovesse confermarsi, un aumento del 15% delle attività globali dell’ETF su Ethereum potrebbe tradursi in un incremento della performance del 92%.

Nonostante questo significativo passo avanti, gli investitori statunitensi devono ancora affrontare delle limitazioni. A differenza delle loro controparti europee, non possono capitalizzare appieno i potenziali rendimenti di Ethereum a causa delle restrizioni sullo staking all’interno di questi strumenti. In sostanza, non saranno in grado di cogliere l’intero profilo di rendimento totale che attualmente include un ritorno da staking di circa il 3,2% su base annua.

In conclusione, l’approvazione da parte della SEC degli ETF spot su Ethereum è un cambiamento epocale, che segna una svolta significativa e offre agli investitori statunitensi una nuova strada, anche se imperfetta, per entrare in contatto con Ethereum. Questo sviluppo sottolinea la crescente accettazione mainstream degli asset digitali nel panorama finanziario.