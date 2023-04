Gli investitori rimangono fedeli ai grandi nomi delle criptovalute, mentre nelle retrovie avanzano i token più piccoli, spinti dalla ricerca del “nuovo bitcoin”. Questi sono gli ultimi dati di eToro, inseriti nell’aggiornamento trimestrale della piattaforma di social investiment, che mostra una classifica sostanzialmente invariata dei 10 criptoasset più popolari tra i suoi utenti a livello globale rispetto alla fine del 2022.

Nei primi tre mesi di quest’anno, Bitcoin, Cardano ed Ethereum confermano la propria leadership, con i prezzi che hanno superato l’inizio fiacco del 2023 per chiudere il trimestre in bellezza.

La solidità dei criptoasset più popolari nasconde, tuttavia, una maggiore frenesia tra i token più piccoli, con molti di questi che hanno registrato aumenti a due cifre, grazie alla volontà degli investitori di cercare di diversificare i loro portafogli di criptovalute e di trovare punti di ingresso a prezzi più bassi. A guidare i rialzi nel numero di utenti, Terra 2.0 (+110%), Fetch.ai (55%) e Immutable X (47%).

Le top 10 dei criptoasset sulla piattaforma eToro

I dati riportati nelle tabelle seguenti rappresentano i 10 maggiori rialzi di criptoasset e le 10 posizioni in criptoasset più detenute (posizioni aperte) dagli investitori globali sulla piattaforma eToro nel 1° trimestre 2023 e nel 4° trimestre 2022. Le tabelle non includono le posizioni detenute come CFD o in portafogli intelligenti.

Ottimismo sul 2023 per le criptovalute