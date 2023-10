Revolut aggiunge alla piattaforma di trading 70 azioni europee

Revolut, la super app finanziaria, ha ampliato ulteriormente la sua offerta di investimenti in Italia, aggiungendo alla sua piattaforma di trading le azioni di oltre 70 società quotate in Europa, e l’obiettivo è quello di aggiungerne altre anche quotate in Italia.

Nuove aziende europee

Questa novità rappresenta un altro passo della fintech nell’offrire ai clienti un modo flessibile per diversificare i propri investimenti e l’obiettivo è quello di aggiungere anche azioni quotate in Italia. Con l’aggiunta delle azioni quotate in Europa, l’offerta di Revolut permette l’accesso, oltre alle neo entrate 70 aziende europee, anche a più di 2200 società quotate negli Stati Uniti e oltre 150 Exchange Traded Funds (ETF).

Come per le azioni e gli ETF quotati negli Stati Uniti, anche la negoziazione di azioni europee sarà esente da commissioni entro i limiti consentiti dal proprio piano di abbonamento, e con un importo minimo di investimento di appena 1 euro.

Con Revolut, gli utenti possono quindi controllare in tempo reale la performance dei propri investimenti con watchlist, grafici di trading e notizie di mercato, tutto all’interno dell’app Revolut.

Acquisti ricorrenti

Ma le novità non sono finite qui, infatti, Revolut ha aggiunto anche la possibilità di impostare acquisti ricorrenti, per acquistare azioni/ETF in orari e frequenze predefiniti: giornaliere, settimanali o mensiie. In tal senso, gli acquisti ricorrenti possono aiutare gli investitori a ridurre l’impatto della volatilità dei prezzi a breve termine, consentire loro di impegnarsi a investire regolarmente.