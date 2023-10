HSBC quota un nuovo ETF tematico in partnership con il Nasdaq

HSBC Asset Management ha ampliato ulteriormente la propria offerta di ETF tematici quotando su Borsa Italiana l’HSBC Nasdaq CTA Global Climate Techonlogy ETF.

Su cosa investe il nuovo ETF di HSBC

Il HSBC Nasdaq Global Climate Tech UCITS ETF, quotato da oggi su Borsa Italiana, replicherà l’indice Nasdaq CTA Global Climate Technology, offrendo agli investitori un’ampia esposizione all’ecosistema delle tecnologie volte ad affrontare il cambiamento climatico, attraverso una tassonomia tematica creata su misura ed orientata al futuro sviluppata dalla Consumer Technology Association (Cta) e dal Nasdaq.

Il nuovo ETF di HSBC AM è stato realizzato in collaborazione con Nasdaq, un fornitore leader di innovativi indici rule-based.

Questo lancio si basa sull’impegno di HSBC AM nel facilitare l’accesso degli investitori a prodotti d’investimento sensibili al tema del cambiamento climatico, aiutandoli a incorporare le considerazioni sul clima nei portafogli d’investimento. In quest’ottica, HSBC AM, Nasdaq e Cta hanno lavorato in partnerhsip per sviluppare un indice composto da società che intendono contribuire a facilitare la transizione climatica e a mitigare il rischio climatico.

Cosa comprende l’indice

L’indice comprende le tecnologie chiave che stanno creando un futuro più sostenibile e supportano la transizione, tra cui fonti di energia, sistemi di accumulo di energia, infrastrutture, agricoltura e tecnologia alimentare, adattamento e trasporti senza l’utilizzo di combustibili fossili.

La valutazione per l’inclusione delle società nell’indice si basa su un’analisi rigorosa di una serie di fattori, come la capitalizzazione di mercato, il fatturato, la quota di mercato, i brevetti e il lancio di prodotti.

Ogni società è valutata anche in base alla quota di fatturato derivante dalla tecnologia climatica e al modo in cui la tecnologia della società stessa contribuisce al raggiungimento di obiettivi climatici, quali la neutralità delle emissioni di carbonio o l’azzeramento delle emissioni.

“Per noi di HSBC AM il cambiamento climatico è un problema globale”, commenta Stefano Caleffi, Head of Southern Europe ETF & Indexing Sales, HSBC Asset Management. “Le soluzioni tecnologiche scalabili possono svolgere un ruolo significativo nell’affrontare alcune delle sfide associate al cambiamento climatico e riteniamo che gli ETF tematici rappresentino un modo interessante per gli investitori di integrare l’esposizione alle tecnologie climatiche nei propri portafogli e di accedere a questo tema cruciale. Il lancio del nostro nuovo Climate Tech ETF rafforza il nostro impegno per lo sviluppo della tecnologia rivolta ai cambiamenti climatici e ci consente di continuare a servire gli investitori globali che cercano un’ampia esposizione a tale tecnologia e a questo entusiasmante tema”.

Le caratteristiche principali dell’ETF: