QT o anche fine assist a BTP, Lagarde: portafoglio asset ridotto di 15 mld al mese in periodo marzo-giugno

Il portafoglio della Bce costituito dagli asset che la Bce ha acquistato negli ultimi anni, debiti sovrani inclusi BTP e corporate bond, scenderà di 15 mld di euro al mese, attraverso il piano QT-Quantitative Tightening. Lo ha comfermato Christine Lagarde, numero uno della Bce, nel corso della conferenza successiva all’annuncio del rialzo dei tassi.

Il QT, ha continuato Lagarde, inizierà a marzo per andare avanti fino alla fine di giugno.

Così si legge nel comunicato della Bce:

“Come comunicato a dicembre, il ritmo di tale riduzione sarà pari in media a 15 miliardi di euro al mese dall’inizio di marzo alla fine di giugno 2023 e verrà poi determinato nel corso del tempo. I reinvestimenti parziali saranno condotti sostanzialmente in linea con la prassi attuale. In particolare, i restanti reinvestimenti verranno distribuiti in proporzione alla quota di rimborsi nelle singole componenti del PAA e, nel quadro del Programma di acquisto per il settore pubblico (public sector purchase programme, PSPP), in proporzione alla quota di rimborsi per ogni paese e per i vari emittenti nazionali e sovranazionali”.

“Nell’ambito degli acquisti di obbligazioni societarie da parte dell’Eurosistema – si legge ancora – i restanti reinvestimenti saranno orientati maggiormente verso emittenti con risultati migliori dal punto di vista climatico. Fatto salvo l’obiettivo della BCE della stabilità dei prezzi, tale approccio sosterrà la graduale decarbonizzazione delle consistenze di obbligazioni societarie dell’Eurosistema, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi”.