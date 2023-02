Bce, Lagarde falco: ‘in tutti scenari ragionevoli, necessari rialzi tassi significativi’

“In tutti gli scenari ragionevoli, sono necessari rialzi dei tassi significativi”. Così la presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva al rialzo dei tassi da parte della Bce, presenta un volto sempre più hawkish.

Lagarde ha detto che la Bce desidera rimanere nei pressi di quello che sarà il tasso terminale per un periodo “lungo in modo sufficiente” da far scendere l’inflazione verso il target del 2%.

Considerando le pressioni inflazionistiche, ha detto la numero uno dell’Eurotower, c’è stato all’interno del Consiglio direttivo della banca centrale “un accordo generale” su una ennesima stretta monetaria di 50 punti base nel mese di marzo.