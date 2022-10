Prezzo gas crolla a -65% dai massimi, l’autunno mite fa la sua parte ed è conto alla rovescia per bollette più basse a novembre

Il freddo tarda a farsi sentire in Europa e questo primo scorcio di autunno mite favorisce la corsa al ribasso del prezzo del gas. Una parabola discendente dei prezzi che va avanti ormai da quasi due mesi con quotazioni che si sono sgonfiate di quasi due terzi rispetto ai picchi storici di agosto. Un trend, che se si confermerà anche nell’ultimo scorcio di ottobre, potrebbe essere il lasciapassare per buone sorprese sul fronte bollette per famiglie e imprese. A inizio novembre infatti l’Arera, l’Autorità per l’energia, sarà chiamata a pronunciarsi e con ogni probabilità si materializzerà una tariffa del gas in calo rispetto ai mesi precedenti.

Questo nuovo scenario va a premiare la recente scelta dell’Arera di cambiare il calendario di fissazione delle tariffe del gas, ossia abbandonare gli aggiustamenti trimestrali e renderli mensili con l’intento proprio di non far durare a lungo nelle bollette gli effetti delle oscillazioni speculative.

Prezzo TTF crolla fino a 115 euro/mwh

Oggi i futures del TTF di Amsterdam, benchmark europeo del prezzo del gas, hanno segnato oggi un calo fino a -10% a 115 euro per megawattora, sui minimi da metà giugno. Con quello di oggi sono quattro sedute consecutive di torni ribassi che hanno spinto il prezzo del TTF a un livello che è il 65% sotto i picchi toccati ad agosto in area 339 euro/mwh.

Tra i motivi dietro al calo del prezzo degli ultimi giorni, oltre all’attesa per le decisioni dell’UE al prossimo vertice del 20-21 ottobre, c’è il livello molto alto raggiunto dagli stoccaggi che mette al riparo in vista del prossimo inverno. Ma si guarda anche al fattore clima. Nei prossimi giorni è infatti previsto un “forte caldo” nell’Europa sudoccidentale e centrale, stando a quanto riferisce un rapporto Maxar. Questa tendenza è destinata a continuare per gran parte della regione nelle prossime due settimane.

Oggi intanto l’UE svelerà un nuovo pacchetto di emergenza che includerà la cooperazione tra gli Stati sugli acquisti, secondo una bozza di documento vista da Bloomberg News. La Commissione Europea dovrebbe proporre anche dei limiti di prezzo alle transazioni sui prezzi hub olandesi. E’ in agenda anche la possibile creazione di un indice complementare a quello espresso dal TTF che guarda ai prezzi del GNL.

A Market Talks di oggi abbiamo chiesto a Simona Benedettini un parere sulle misure che l’UE si appresta a varare e sui motivi dietro al calo del prezzo del gas.



Stoccaggi pieni e ultima mossa Scholz

Intanto, per quanto concerne la diversificazione delle fonti energetiche, ieri il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ordinato un’estensione della vita delle tre centrali nucleari rimanenti del paese

fino a metà aprile 2023 per contribuire ad alleviare la crisi.

Gli impianti di stoccaggio del gas in Europa sono pieni per circa il 92%, al di sopra della media quinquennale per il periodo dell’anno, aiutato dal clima più caldo e dagli alti livelli di importazioni di gas naturale liquefatto.