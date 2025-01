Preview Saipem: trimestre migliore delle attese, ma cautela per il 2025. Ecco perchè

La stagione delle trimestrali si prepara a scaldare Piazza Affari alle prese con il risiko bancario. Nella settimana in cui a Wall Street arrivano i conti delle big tech, tra cui Meta, Apple e Microsoft, il 30 gennaio vengono pubblicati i numeri del quarto trimestre dell’unico titolo tech del Ftse Mib, ovvero STMicroelectronics.

Da febbraio in poi il calendario sarà ricco di annunci, con la pubblicazione delle principali società del listino milanese. Tra queste, c’è Saipem che presenterà al mercato il 25 febbraio i risultati finanziari (con i preconsuntivi per il 2024) e il piano strategico 2025-2028. Numeri che verranno illustrati dal management alla comunità finanziaria il giorno successivo, il 26 febbraio.

Vediamo le attese del mercato, con gli analisti di Equita Sim che prevedono che Saipem “possa conservare il buon momentum di fatturato e utili e confermiamo le stime di quarto trimestre 2024“. Secondo le stime della sim milanese, la società si prepara a battere il consensus nel corso del quarto trimestre ma ci potrebbe essere una certa cautela per l’outlook 2025.

Prima dei conti, gli analisti hanno rivisto al rialzo dell’8 il target price del titolo del comparto oil, portandolo a 2,6 euro.

Dividendo, ricavi ed Ebitda: le attese di Equita

Il 25 febbraio è in calendario il consiglio di amministrazione di Saipem chiamato ad approvare i conti trimestrali e dell’intero 2024, ma anche il piano al 2028. Secondo il consensus degli analisti raccolto da Bloomberg, il big oil di Piazza Affari dovrebbe chiudere l’ultimo trimestre dell’anno con ricavi di poco superiori ai 4 miliardi di euro (4,02 miliardi) e un Ebitda di 402 milioni di euro.

In attesa dei numeri ufficiali, nella preview diffusa ieri gli esperti di Equita indicano: “riteniamo che Saipem possa conservare il buon momentum di fatturato e utili e confermiamo le stime di quarto trimestre 2024. Stimiamo quindi che Saipem possa agevolmente raggiungere i target 2024 che ha migliorato in sede di pubblicazione del terzo trimestre 2024. Con ricavi superiori ai 14 miliardi di euro (14,354 miliardi attesi dalla sim) e un Ebitda di oltre 1,3miliardi rispetto ai 1,335 attesi sempre dal broker milanese. Previsti poi capex inferiori ai 400 milioni e un dividendo pari al 30%-40% del free cash flow (range di 130-170 milioni). Per Equita le attese sono di 158 milioni, con una cedola di conseguenza di 8 centesimi di euro.

Outlook 2025 all’insegna della cautela?

Sono attese anche le previsioni per l’intero 2025. Equita conferma anche le stime per il 2025, dove ipotizza che “il backlog nel E&C offshore possa permettere a Saipem di proseguire nel percorso di forte crescita del Ebitda (+18% a/a) del margine (+140bps su base annua) e degli utili (EPS +42% su base annua). La stima Ebitda 2025 è quasi in linea con il consensus (1% inferiore).

“Sebbene il momentum derivante dai nuovi contratti sia molto favorevole, potrebbero ancora incidere negativamente alcuni progetti più datati come Thai Oil, Courseulles-sur-Mer e Mozambique LNG che riteniamo possano far mantenere a Saipem un approccio piuttosto cauto sul outlook 2025, in pubblicazione con i risultati”, spiegano gli analisti che rivedono al rialzo le previsioni sull’Ebitda 2026 (+6%) e 2027 (+7%) dopo la forte raccolta ordini di 4Q24, pari a 4,5 miliardi di dollari di progetti offshore che permettono di avvicinarsi al pieno utilizzo dell capacità dei mezzi in quel periodo.

View analisti, ancora positivi su Saipem: nessun sell

Positiva la view degli analisti che seguono il titolo Saipem che da inizio anno ha sofferto in Borsa (-6,2% ytd). In media il consensus raccolto da Bloomberg indica per la scoietà guiadat da Puliti un prezzo obiettivo a 3,18 euro con potenziale upside del 32,5% circa. Osservando il rating di consenso su Bloomberg, il 77,3% di giudizi Buy e il 22,7% Hold.