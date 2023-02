Preview Recordati: Equita lima stime 2023-24 e target a -2%

Il 21 febbraio Recordati alzerà il velo sui risultati FY22 e aggiornerà il business plan triennale. Equita si attende un sostanziale rispetto delle guidance con ricavi a +18% a 1.86bn, adj. EBITDA +11% a 670mn e adj. net profit +8% a 460mn cui sia noi che consensus siamo allineati.

Per il biennio FY23-24, gli analisti della Sim milanese limano leggermente le stime (adj. EBIT -3% e adj. net profit -5%) per tener conto degli effetti dell’inflazione sui costi e i maggiori oneri finanziari, dato che oltre il 60% del debito lordo è a tasso variabile. “Come conseguenza target basato su DFCF -2% a 52PS” aggiungono. “Dalla presentazione ci aspettiamo aggiornamenti sull’ultima società acquista Eusa, trend delle vendite in primis di Isturisa, oltre a Signifor, Eligard e ai principali prodotti storici, impatto dell`inflazione, pipeline/costi di R&D e aggiornamento sull’andamento del business in Russia. Per quanto riguarda l’M&A immaginiamo che il management ribadisca l’interesse a realizzare nuove acquisizioni, ma non ci aspettiamo novità a breve”.