Webuild: completata l’acquisizione degli asset di Clough in Australia

L’assemblea dei creditori di clough ha approvato la proposta di acquisizione degli asset di Clough da parte di Webuild. L’approvazione dei creditori e l’ottenimento di alcuni consensi di terze parti coinvolte nell’operazione segnano il completamento della stessa.

Webuild assume quindi, a partire da oggi, la gestione e il controllo dell’attività di Clough in Australia e Papua Nuova Guinea. Il perimetro finale oggetto d’acquisizione include:

• l’organizzazione centrale di Clough, compresi uffici, brand, credenziali, qualifiche, senior management e personale di sede;

• oltre €4 miliardi di progetti nel backlog (a fine 2022) con la relativa forza lavoro, nei termini comunicati il 3 febbraio 2023.

In aggiunta alle quote di Clough nei lavori in comune con Webuild – nei progetti infrastrutturali strategici Snowy 2.0 e Inland Rail – il Gruppo acquisisce, sotto nuovi termini contrattuali, il Waitsia gas project, la base navale di Lombrum, la centrale elettrica di Tallawarra, nonché i progetti per i quali Clough è risultata miglior offerente, come l’impianto di urea Ceres di Perdaman.

A seguito dell’acquisizione, Webuild vanta un portafoglio ordini totale di oltre €12 miliardi (AU$ 18,5 miliardi) e circa 3.000 dipendenti in Australia, diventando uno dei player più rilevanti e accreditati del Paese.