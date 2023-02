Pirelli: socio cinese Sinochem verso l’addio? Camfin in lizza per una quota (analisti)

Bloomberg, citando fonti non identificate, riportava che Sinochem sarebbe in una fase preliminare di revisione del portafoglio che includerebbe la cessione del 37% detenuto in Pirelli.

Tra i potenziali acquirenti ci sarebbero fondi di private equity che avrebbero già manifestato un interesse preliminare ma la stessa fonte riporta però che Sinochem potrebbe procedere anche con piazzamenti parziali sul mercato. Secondo il Messaggero il prezzo di vendita richiesto dai cinesi sarebbe di circa €6.5PS e Tronchetti sarebbe già al lavoro; tra i potenziali interessati citati KKR e altri 2 fondi USA. “Noi abbiamo sempre ritenuto più probabile il piazzamento del 9% detenuto da Silk Fund (che fa capo allo Stato cinese, la cui quota era stata spinoffata da Sinochem tempo fa), sottolinea Equita, ma non escludiamo che queste indiscrezioni siano realistiche sapendo che Sinochem dopo la fusione con ChemChina è diventato un conglomerato piuttosto diversificato (con attività che spaziano da agrochimica, alimentazione animali, prodotto petrolchimici e altro ancora)”. “Nel caso di cessione del 37% riteniamo che chiunque compri debba comunque trovare un accordo con Tronchetti (che tramite Camfin detiene il 14.1% di Pirelli), dato che la governance attuale prevede anche che la sede sociale e i centri di R&D non possano essere spostati fuori dall`Italia senza l’approvazione del 90% del capitale” continuano gli analisti della Sim milanese. “I movimenti che abbiamo commentato più volte negli ultimi 2 anni riteniamo siano interpretabili come mosse finalizzate alla creazione di un nocciolo duro a maggioranza italiana proprio nell’evenienza di un disimpegno di Sinochem (sommando le azioni apportate dalla famiglia Niu in Camfin, oltre a quelle che detiene direttamente, le call option sottoscritte da Camfin si arrivando al 22%, ovvero 27% includendo il 5% acquistato da Brembo). In caso di placement non escludiamo che Camfin possa rilevarne una quota” concludono.