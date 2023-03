Poste Italiane e Deutsche Post DHL: accordo strategico nel mercato internazionale dei pacchi

Poste Italiane e Deutsche Post DHL Group (DHL) hanno siglato una partnership strategica nel mercato italiano e internazionale dei pacchi. In base all’accordo, DHL eCommerce Solutions si occuperà della consegna dei pacchi di Poste Italiane verso le destinazioni europee, Poste Italiane e DHL Express offriranno ai clienti italiani una più ampia scelta e flessibilità per le spedizioni internazionali veloci attraverso i loro network. Inoltre Poste Italiane consegnerà i pacchi internazionali in arrivo in Italia da DHL eCommerce Solutions e DHL Parcel Germany e Poste Italiane e DHL eCommerce Solutions investiranno in una joint venture per realizzare una moderna e sostenibile rete di locker automatici per i pacchi in Italia. “Riteniamo che l’accordo, dice Equita, potrebbe avere per Poste nel medio termine un effetto positivo sul business Mail & Parcel sia dal lato dei ricavi (aumento dei volumi in-bound) sia dal lato dei costi (rebates sui volumi outbound) che sulle capex (sharing dei costi dei locker)”.