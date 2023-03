Nexi: S&P migliora il rating a BB+ con outlook positivo

S&P ha alzato il rating di Nexi a BB+ da BB con outlook positivo. È la terza volta dal 2018 che S&P migliora il rating di Nexi (che all`epoca era B+). Come ricorda Equita, S&P ha motivato l’upgrade del rating per la riduzione del rischio di esecuzione della fusione Nets-SIA, in quanto la società ha confermato, con i risultati del FY22 del 7 marzo, di aver superato l’obiettivo di 105 milioni di euro di sinergie per il 2022. S&P ha osservato che la realizzazione delle sinergie complete nel 2025 (365 milioni di euro) potrebbe migliorare ulteriormente i già elevati margini operativi di Nexi.

S&P ha inoltre sottolineato che, secondo il suo scenario di base, ulteriori acquisizioni `bolt-on` non dovrebbero influire sulla riduzione della leva finanziaria in corso, mentre un’acquisizione più grande e trasformativa potrebbe potenzialmente influire sulla traiettoria della leva finanziaria prevista, a seconda di come verrà finanziata.

Infine, S&P ha rilevato che Nexi ha esigenze di rifinanziamento a breve termine gestibili. Il gruppo non ha debiti in scadenza nel 2023 e 756 milioni di euro nel 2024, che sono più che adeguatamente coperti dalle riserve di liquidità esistenti. L’outlook positivo riflette la probabilità che l`agenzia possa alzare ulteriormente il rating se la leva finanziaria di Nexi dovesse migliorare ulteriormente nei prossimi 12-18 mesi, e questo sarebbe importante perché Nexi potrebbe diventare investment grade concludono gli analisti della Sim milanese.