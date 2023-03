Piazza Affari maglia nera d’Europa (-4%), crollano le banche dopo collasso SVB

Piazza Affari maglia nera d’Europa, con l’indice Ftse Mib che al momento si trova in profondo rosso di oltre il 4% verso area 26.136 punti. In crollo di oggi arriva in scia al fallimento della Silicon Valley Bank e di altre due banche statunitense, elementi che accrescono i timori di contagio finanziario tra banche.

In questo contesto tutti i principali istituti finanziari italiani si trovano ampiamente sotto la parità: Bper Banca crolla di oltre il 9%, Banco Bpm (-8,49%), Intesa Sanpaolo (-7,6%) e Unicredit (-7,37%).

I cali odierni arrivano nonostante le riassicurazioni delle autorità di regolamentazioni Usa che nei giorni scorsi hanno annunciato il provvedimento secondo il quale tutti i depositanti avranno pieno accesso ai loro fondi indipendentemente dall’entità dei loro depositi, anche ben oltre i 250 mila dollari garantiti dal fondo per l’assicurazione dei depositi (Fdic).