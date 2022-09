Poste Italiane conquista la doppia “A” nel rating MSCI e debutta nello STOXX Global ESG Leaders Index

Poste Italiane migliora ancora la sua performance di sostenibilità aziendale e di leadership nel settore raggiungendo il rating “AA” secondo la valutazione di Morgan Stanley Capital International (MSCI), entrando inoltre a far parte dello STOXX Global ESG Leaders index.

Poste Italiane ha conquistato la doppia “A” rispetto al rating “A” dello scorso anno, grazie all’adozione di pratiche di governance che rispondono in maniera adeguata agli interessi degli investitori. Tale punteggio è dovuto anche ai miglioramenti nelle attività di talent management dell’azienda. L’agenzia di rating ha inoltre valutato positivamente il Gruppo Poste Italiane in merito alla gestione delle emissioni di anidride carbonica, per la presenza di investimenti in energia green e la partecipazione a iniziative di investimento responsabile.

Poste Italiane è entrata a far parte anche dello STOXX Global ESG Leaders Index. L’indice include circa 400 società leader globali in termini di sostenibilità aziendale ed è strutturato a partire dal paniere di imprese appartenenti allo STOXX Global 1800. È la prima volta che Poste Italiane viene inclusa nel prestigioso indice internazionale.