AbitareIn: ceduta operazione di sviluppo in via Cadolini per 72 milioni

AbitareIn ha sottoscritto per il tramite di una società interamente controllata un accordo preliminare per la vendita dell’operazione di sviluppo di via Cadolini a Milano (ex Plasmon). L’accordo è stato concluso con un primario operatore del settore della rigenerazione urbana, Supernova, che intende portare avanti il progetto per la realizzazione di un complesso immobiliare “Mixed Use”.

L’accordo si è perfezionato a seguito dello svolgimento di una due diligence da parte dell’acquirente, che ha offerto, per l’acquisto, il corrispettivo di € 72 mln. In data odierna, con la sottoscrizione del contratto preliminare, l’acquirente ha versato l’importo di € 11 milioni a titolo di caparra confirmatoria. Sull’operazione grava attualmente un debito di € 10 milioni, costituito da un finanziamento bancario utilizzato per le attività svolte sull’area.

L’operazione di via Cadolini, una delle iniziative nella pipeline del Gruppo, interessa un’area di circa 31.000 mq di SL (Superficie Lorda) nella zona dello Scalo Porta Romana; AbitareIn, prima della cessione, ha svolto una significativa attività di sviluppo sia dal punto di vista urbanistico, sia da quello del risanamento ambientale, poiché il sito – fortemente inquinato – era caratterizzato da edifici industriali di grandi dimensioni abbandonati da anni, con un’ingente presenza di diversi contaminanti oltreché di amianto. AbitareIn ha avviato l’operazione ex Plasmon nel 2018, data dell’acquisto da parte del Gruppo, portando a termine un’attività di rigenerazione con grandi benefici per la città, ma anche con un rilevante ritorno di tipo economico.

La sottoscrizione del contratto definitivo di cessione è prevista a cavallo tra il terzo e quarto trimestre (solare) 2023, a seguito della certificazione di avvenuta bonifica (le cui attività sono ad oggi quasi integralmente concluse).