Plenitude si rafforza in Italia e in Spagna con l’acquisizione del 100% di PLT

Plenitude ha firmato un accordo per l’acquisizione del 100%cdi PLT, un gruppo italiano integrato nellacproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nella fornitura di energia a clienti retail.

Plenitude rafforza così la propria presenza in Italia e in Spagna, consolidando nel proprio perimetro una piattaforma verticalmente integrata che include: oltre 400 MW (>80% eolico) di asset in Italia, per l’80% già operativi e per il 20% in costruzione con avvio atteso entro il 2024; 1,2 GW di progetti in fase di sviluppo (>80% eolico), in Italia e Spagna, per il 60% ad un avanzato stadio di maturità, grazie ai quali viene rafforzata la pipeline di progetti rinnovabili

di Plenitude che oggi raggiunge circa 13 GW; 90.000 clienti retail in Italia; un team di 150 persone dall’esperienza pluriennale nei settori eolico e fotovoltaico, con professionalità che vanno dallo sviluppo, dalla costruzione e dalla manutenzione di impianti rinnovabili fino alla gestione della vendita ai clienti retail.