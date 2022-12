DeA Capital: De Agostini lancia opa finalizzata al delisting a €1,5

Nova S.r.l., società interamente detenuta e soggetta a direzione e coordinamento di De Agostini, lancerà un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di DeA Capital, controllata al 67,062% da De Agostini, finalizzata al delisting.

L’offerente pagherà un corrispettivo in denaro pari a 1,5 euro per azione “cum dividendo”, ossia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi distribuiti da DeA Capital. Il corrispettivo incorpora un premio del 31,1% rispetto al prezzo ufficiale rilevato ieri in chiusura, pari a 1,144 euro. Il controvalore complessivo massimo dell’offerta sarà pari a 128,6 milioni.

Il titolo è balzato in apertura del 29% a 1,478 euro, avvicinandosi al corrispettivo dell’opa.