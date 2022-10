Pickleball mania: Tom Brady, Kim Cljisters e Lebron James investono nello sport a più rapida crescita negli USA

Il sette volte campione del Super Bowl, Tom Brady, e la star internazionale del tennis femminile, Kim Clijsters, sono gli ultimi atleti di alto profilo a unirsi alla mania del pickleball.

La Major League Pickleball ha annunciato che Brady e Clijsters saranno gli headliner del loro nuovo gruppo di proprietà per acquistare una squadra di espansione, che inizierà a giocare nel 2023. Pickleball che attualmente é lo sport in più rapida crescita in America, secondo la Sports & Fitness Industry Association (SFIA) ha attratto altri proprietari di alto profilo, tra cui i campioni NBA, LeBron James, Draymond Green e Kevin Love e il campione del Super Bowl, Drew Brees, insieme all’investitore miliardario e proprietario di Milwaukee Bucks, Marc Lasry e l’ex protagonista del tennis americano, James Blake.

Il gruppo Brady e Clijsters guidato da Knighthead Capital, include anche Callie Simpkins di RBC e Kaitlyn Kerr, consulente finanziaria di JPMorgan che fungerà da direttore generale. Il team di espansione dovrebbe essere al 50% di proprietà femminile.

Il nuovo gruppo di proprietà farà parte dell’ultimo piano di crescita della Major League Pickleball, che include l’espansione a 16 squadre da 12 e il raddoppio del numero di eventi a sei. Si prevede che anche i premi in denaro e i pagamenti aumenteranno e supereranno i 2 milioni di dollari.

“Ciò che brilla davvero nel lavorare con queste persone straordinarie è la loro passione per lo sport”, ha detto il fondatore della lega, Steve Kuhn, a proposito del nuovo gruppo.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati divulgati. A settembre, Anne Worcester, consulente strategico della Major League Pickleball, ha dichiarato alla CNBC che la domanda di squadre in America è cresciuta in modo esponenziale e che i prezzi dell’offerta dell’offerta ammontano a sette cifre.

Il Pickleball ha avuto più di 4,8 milioni di giocatori negli Stati Uniti l’anno scorso, secondo la Sports & Fitness Industry Association del 2022. Kuhn, il fondatore della lega ha affermato che l’obiettivo è raggiungere 40 milioni di giocatori di pickleball entro il 2030.

Brady ha iniziato a praticare questo sport quattro anni fa con il proprietario di Knighthead Capital Tom Wagner, secondo persone con familiarità dei fatti, intervistati da CNBC. Gioca spesso con i suoi figli e ha esplorato la costruzione di un campo da pickleball nella sua residenza. Brady crede che sia un buon investimento, preparandosi nello stesso tempo alla fase successiva della sua carriera di imprenditore.

La star del tennis. Clijsters dice di aver scelto il pickleball dopo essersi ritirata dal tennis e di giocare regolarmente con i suoi soci in affari, anche se non ha giocato ancora con il suo partner Brady. “Sappiamo che Tom ama giocare a pickleball ed è molto competitivo. Non vediamo l’ora di entrare in gioco e vedere a che punto sono i livelli di tutti” ha commentato Clijsters davanti CNBC.

Secondo la tennista belga il pickleball sia un buon investimento grazie alla sua accessibilità e adora il fatto che uomini e donne possano giocare insieme.

“Per me giocare a tennis con mio marito e i miei figli non è così facile, giusto? Ma quando gioco a pickleball possiamo divertirci tutti”, ha dichiarato Clijsters.

Il Pickleball gode di tanta attenzione mediatica dai mainstream USA

La Major League Pickleball riceve già una copertura mediatica mainstream – CBS Sports Network ha trasmesso in televisione le finali degli eventi MLP. Dopo l’annuncio del coinvolgimento di Lebrone James, probabilmente la star più grande del basket americano di tutti tempi la lega ha ricevuto più di 100 richieste da proprietari e sponsor interessati secondo il consulente strategico MLP Anne Worcester.

Brené Brown, autore e conduttore di podcast, l’ex quarterback dei New Orleans Saints Drew Brees e il proprietario dei Milwaukee Bucks Marc Lasry sono tra i proprietari delle squadre esistenti in campionato. Mentre George Clooney e Stephen Colbert sono per il momento solo dei grandi fan del pickleball.