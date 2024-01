Piazza Affari apre positiva, in linea con borse Ue

Partenza positiva a Piazza Affari e nelle altre borse europee, in scia ai rialzi dei listini asiatici e di Wall Street. Il Ftse Mib avanza dello 0,6% in area 30.640 punti, con Iveco Group (+3,7%), Stellantis (+1,4%) e Brunello Cucinelli (+1,4%) in vetta mentre arretra Inwit (-0,8%), che intanto ha esteso al 2027 la scadenza del suo sustainability-linked Term Loan da 500 milioni di euro.

Riflettori puntati sull’inflazione statunitense, da leggere in chiave Fed. Il dato sui prezzi al consumo è atteso oggi alle 14:30 ore italiane, mentre domani sono in programma i prezzi alla produzione. I dati forniranno ulteriori indicazioni sulla possibilità che l’inflazione stia ancora scendendo verso l’obiettivo del 2% della banca centrale. Il FOMC prevede di tagliare i tassi di soli 75 punti base quest’anno, mentre i mercati continuano a scontare una riduzione media di 140 bp.

In giornata focus anche sul bollettino economico della Bce e le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa, oltre all’asta di Treasury trentennali ($21 miliardi). In Italia usciranno anche i dati sulla produzione industriale.

Domani, invece, fari puntati su Wall Street, con i conti dei colossi bancari che danno ufficialmente il via alla stagione di trimestrali americane.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund segna una contrazione a 157 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,8% e quello del Bund al 2,22%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent rimane sopra i 77 dollari al barile, dopo l’aumento oltre le attese delle scorte Usa. Sul Forex, euro/dollaro poco mosso a 1,097 e dollaro/yen stabilmente sopra quota 145.

Infine, Bitcoin in rialzo a 46.140 dollari dopo il via libera della Sec al primo ETF sulla cryptovaluta.