JPMorgan: possibili tagli tassi Fed oltre le attese nel 2024

Il rallentamento dell’economia statunitense potrebbe spingere la Federal Reserve a tagliare i tassi di interesse più di quanto attualmente previsto, secondo JPMorgan Asset Management. Seamus Mac Gorain, Head of global rates a Londra, prevede un taglio di circa l’1,5%, ma non esclude un riduzione ancora maggiore in caso di risultati economici sfavorevoli.

JPMorgan Asset Management sta acquistando Treasury a cinque, sette e dieci anni, riducendo invece il peso delle obbligazioni a 30 anni. La strategia è basata sulla previsione che i tagli dei tassi della Fed causeranno un’inclinazione della curva dei rendimenti statunitense.

Guardando al 2024, secondo Mac Gorain, data l’evoluzione di molteplici misure dell’inflazione, è probabile che le banche centrali possano tornare al target del 2%. Prevede inoltre che i rendimenti del titolo di Stato decennale possano scendere di circa 50 punti base, raggiungendo il 3,50% quest’anno, a seguito dell’allentamento della politica monetaria della Fed.

Infine, JPMorgan Asset Management non esclude completamente la possibilità di una recessione economica negli Stati Uniti, il che rende interessante l’acquisto di obbligazioni del Tesoro. Mac Gorain conclude: “L’1% di rendimenti reali è il livello che si raggiunge in una recessione. Il vantaggio di possedere duration qui è che si ottiene almeno un rendimento reale ragionevole.”