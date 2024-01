Bitcoin: arriva lo storico ok dalla Sec a Wall Street per l’Etf spot

La Sec (la Consob statunitense) ha autorizzato il primo Etf basato sui prezzi di mercato del Bitcoin.

Ieri sera, intorno alla 22 italiane, la Securities and Exchange Commission ha dato il via libera contemporaneo a 11 domande pendenti per la quotazione dell’Etf (fondo passivo) fisico (garantito da collaterale) sul prezzo spot (di mercato) di Bitcoin.

Tra questi c’è anche il primo degli Etf sul Bitcoin spot ovvero quello promosso dalla joint venture di Ark Investiment della celebre Cathy wood e 21shares, asset manager di criptovalute.

Intorno alle 9, il prezzo si aggira a 46mila dollari in calo dell’1,3%. Ricordiamo che nella notte italiana del 10 gennaio i prezzi del Bitcoin sono saliti fino a massimo in area 48 mila dollari dopo il post sull’account X della Sec dell’approvazione del primo Etf sul Bitcoin spot. Il presidente Gary Gensler ha velocemente postato che l’account ufficiale della Sec era stato compromesso a causa di un attacco hacker e che l’agenzia non aveva ancora autorizzato alcun Etf sul Bitcoin Spot.