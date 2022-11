Per Elizabeth Holmes arriva il giorno del giudizio. Ecco cosa rischia l’ex star di Theranos

Quindici anni di carcere e 800 milioni di dollari di risarcimento per gli ex investitori della Theranos. Questa la richiesta da parte del procuratore federale nel processo che vede accusata di frode Elizabeth Holmes, fondatrice e CEO di quella che doveva essere la società più rivoluzionaria della Silicon Valley e che invece si è rivelata una clamorosa truffa.

Tutto è partito quando da studentessa di Harvard, che però non terminò mai gli studi, ha avuto una brillante idea nel campo biomedico: esami del sangue senza aghi e con una semplice puntura al dito. Da quell’idea nacque Theranos, startup che è arrivata a raggiungere una capitalizzazione di 9 miliardi di dollari e annoverando tra i suo investitori anche Rupert Murdoch, e nel board della società l’ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti James Mattis e gli ex segretari di Stato americani Henry Kissinger e George Shultz.

La storia di Elizabeth Holmes

Un successo che è andato via via crescendo quando nel 2015 Holmes è stata definita da Forbes come la più giovane donna miliardaria che si è fatta da sola. Con uno stile sobrio fatto di dolcevita neri che ricalcava quello del suo idolo, Steve Jobs, la giovane Holmes ha venduto agli investitori l’idea che la sua invenzione avrebbe sconvolto la pratica medica, sostituendo i costosi test di laboratorio con i suoi kit economici. Ci sono voluti più di dieci anni prima che tali affermazioni venissero smascherate come fantascienza. L’impero di Elizabeth Holmes ha iniziato a sfaldarsi dopo la pubblicazione di un’inchiesta del Wall Street Journal, che ha rivelato come la tecnologia di Theranos fosse profondamente difettosa.

I dispositivi utilizzati per raccogliere il sangue delle persone, che l’azienda ha ribattezzato “nanotainer”, sarebbero stati così lontani dalla realtà che Theranos avrebbe in realtà utilizzato apparecchiature di altre aziende per effettuare le analisi del sangue nei suoi laboratori.

La Holmes è stata condannata a gennaio per quattro capi d’accusa e oggi dovrà affrontare la sentenza dopo essere stata dichiarata colpevole di aver truffato gli investitori e messo in pericolo i pazienti in un caso che è diventato un atto d’accusa per la Silicon Valley. La fondatrice di Theranos è stata “accecata dall’ambizione”, ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Stephanie Hinds in un documento del tribunale a sostegno della sentenza. I procuratori federali statunitensi chiedono una pena detentiva di 15 anni per la Holmes e vogliono che paghi 800 milioni di dollari in restituzione agli investitori, tra cui la famiglia Walton di Walmart, la catena di farmacie Walgreens e il magnate dei media Rupert Murdoch. Gli avvocati della Holmes, 38 anni, hanno chiesto clemenza, presentandola come una donna devota che si prende cura di un bambino piccolo e ha un secondo figlio in arrivo. Ma gli esperti ritengono che la Holmes sarà quasi certamente incarcerata, data l’entità della frode e l’attenzione ricevuta dal caso.

“Il governo, presumo, si batterà per farle iniziare la sentenza il primo giorno – vogliono che vada in prigione”, ha dichiarato l’ex procuratore Steven Clark al San Jose Mercury News. “Sarà una decisione difficile per la corte. Ha un altro figlio in arrivo”, ha aggiunto.