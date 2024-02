Partenza in rialzo a Piazza Affari, acquisti su Prysmian e Stellantis

Avvio positivo per le borse europee e per Piazza Affari. Il Ftse Mib avanza dello 0,7% in area 31.540 punti, con Prysmian (+4,8%) in vetta dopo aver ottenuto commesse per complessivi 5 miliardi da Amprion. Tra le migliori Stellantis (+2,4%), che ha annunciato i conti del 2023 e un buyback da 3 miliardi. In coda Banco Bpm (-1,4%), volatile Telecom Italia (+0,8%) dopo i risultati, mentre proseguono le attività del Cda per la presentazione di una lista di maggioranza in vista del rinnovo del board.

Focus su un intervento in corso di Christine Lagarde, presidente della Bce, dopo che Nagel ha ribadito la necessaria prudenza nel tagliare i tassi. Dall’agenda macro sono giunti i dati sul Pil del Regno Unito, che segnalano l’ingresso in recessione dell’economia britannica. Nel pomeriggio, focus sulle vendite al dettaglio e sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si contrae ulteriormente a 150 bp, con il rendimento del decennale italiano al 3,79% e quello del Bund al 2,3%, mentre i Treasury decennali Usa si attestano al 4,22%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent scende a 81 dollari al barile, dopo l’aumento delle scorte statunitensi di greggio superiore alle attese emerso dai dati settimanali dell’Eia.

Sul Forex il cambio euro/dollaro rimane a quota 1,073 e il dollaro/yen sopra 150, con gli ultimi dati giapponesi che allontanano l’uscita dalla politica ultra-espansiva della Bank of Japan.