Prysmian: firma commesse per circa €5 miliardi con Amprion

Prysmian ha perfezionato contratti per tre commesse dal valore aggregato di circa €5 miliardi con Amprion, uno dei principali gestori di sistemi di trasmissione (TSO) europei, per due sistemi di connessione della rete offshore, BalWin1 e BalWin2, e il progetto in cavo terrestre DC34.

Le commesse, che sono state inserite ora nell’order backlog di Prysmian, fanno seguito alla selezione di Prysmian come “preferred bidder” ad agosto 2023.

Si tratta del maggiore “pacchetto di contratti” sia in termini di valore che in termini di chilometri di cavi mai assegnato a Prysmian.

Include in aggregato circa 4.400 km di cavi ad alta tensione in corrente continua (HVDC) da ±525 kV, di cui circa 3.400 km sono cavi terrestri e 1.000 km sono cavi sottomarini. Sono inclusi anche cavi di ritorno metallici dedicati (DMR).

Questi tre progetti rientrano nel piano generale della Germania di installare 70 GW di energia eolica offshore entro il 2045 e permetteranno di trasmettere l’energia generata nel Mare del Nord ai consumatori delle regioni occidentali e meridionali del paese.

BalWin1 e BalWin2 trasmetteranno ognuno fino a 2 GW di energia eolica offshore, prodotta nelle aree 9 e 10 del tratto tedesco del Mare del Nord, ai punti di connessione della rete, favorendo così la transizione energetica nel cuore industriale della Germania. Inoltre, DC34, rientrante nel Rhein-Main-Link, collegherà la sottostazione in Bassa Sassonia a una seconda sottostazione nello stato federale dell’Assia per trasmettere fino a 2 GW di energia eolica ai consumatori dell’area metropolitana Reno-Meno.