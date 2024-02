Stellantis: crescono ricavi e utili nel 2023, buyback da €3 mld

Stellantis ha annunciato i risultati del 2023, che evidenziano un significativo aumento dei ricavi netti, in crescita del 6% a 189,5 miliardi di euro, mentre i volumi di consegne sono saliti del 7%.

L’utile netto dell’azienda ha evidenziato una crescita dell’11% a 18,6 miliardi, mentre il risultato operativo rettificato ha registrato un aumento dell’1% a 24,3 miliardi, con un margine sui ricavi del 12,8%.

Il flusso di cassa industriale netto ha mostrato una robusta crescita del 19% rispetto al 2022, attestandosi a 12,9 miliardi di euro. Inoltre, Stellantis ha evidenziato una solida situazione patrimoniale, con una liquidità industriale disponibile di 61,1 miliardi di euro.

Le vendite di LEV (Low Emission Vehicles) hanno registrato un aumento del 27% nel 2023, posizionando l’azienda al primo posto per i PHEV (Plug In Hybrid) e al secondo posto per i LEV negli Stati Uniti. Le vendite globali di BEV (Battery Electric Vehicle) sono aumentate del 21% nel 2023. Stellantis ha inoltre corrisposto 6,6 miliardi di euro agli azionisti nel 2023 sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni, segnando un incremento del 53% rispetto ai 4,3 miliardi di euro del 2022.

Il management ha proposto un dividendo di 1,55 euro per azione ordinaria, il che rappresenta un aumento del 16% rispetto all’anno precedente, in attesa dell’approvazione degli azionisti. Infine, è stato annunciato un programma di acquisto di azioni proprie sul mercato per il 2024 per un importo di 3,0 miliardi di euro.