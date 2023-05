Dopo il successo dello scorso anno, il prossimo 26 maggio si terrà la seconda edizione dell’evento Game of Minds, organizzato da SIAT e powered by Deloitte Consulting. Si tratta della più grande sfida di cultura economico-finanziaria aperta a tutti gli studenti delle principali università italiane.

Un progetto no-profit e ad alto impatto sociale che unisce il mondo istituzionale dei mercati finanziari e il mondo accademico, rappresentato da ricercatori, professori e studenti, per promuovere l’educazione finanziaria.

“L’educazione finanziaria è un tema di fondamentale importanza per la società moderna e per questo il nostro obiettivo è quello di promuoverla con un approccio autentico, schietto e informale“, commenta Marco Mione il Vicepresidente di SIAT.

L’evento prevede molti interventi di professionisti del settore, come Giovanna Zanotti, Direttore Scientifico di ACEPI, Maurizio Bernardo Presidente di Assofintech, Davide Scutti, membro del Consiglio Direttivo di SIAT, Stefano Bargiacchi, Head of Digital in Directa SIM, Jacopo Fiaschini di Vontobel, Claudio Casadei, Portfolio Manager in Optima SIM, Antonio Sidoti di WisdomTree, Marco Doni di Joe Ross Italia, Massimo Siano di 21.co e diversi altri nomi noti come Davide Biocchi, Maurizio Mazziero e Francesco Caruso.

Non mancheranno ospiti di livello internazionale come Wieland Arlt, presidente di IFTA (federazione internazionale degli analisti tecnici), Gregor Bauer e Jeffrey Gibby di Metastock.

Gara sulle competenze finanziarie

Un focus importante dell’evento sarà proprio il contest Game of Minds, una competizione di educazione finanziaria che mette in gara tutte le Università d’Italia, aperta anche alle discipline non economiche, per accompagnare le nuove generazioni nel mondo dell’economia e della finanza, un mondo che appartiene a tutti, nessuno escluso.

La prima edizione del contest ha visto la partecipazione di oltre 200 operatori dei mercati finanziari e 40 atenei.

Game of Minds è inoltre aperto all’internazionalizzazione, e per questo sarà prevista la traduzione simultanea dell’evento offerta dal partner tecnico The Language Grid.

Sponsor dell’evento sono Deloitte Consulting, Directa SIM, Vontobel, Aegis FSI, Wisdomtree, Joe Ross Italia e 21.co.

Il patrocinio è fornito da IFTA, ACEPI, Assofintech, Italian Tech Alliance, Italian Insurtech Association.

Media Partner dell’evento sono Wall Street Italia, Investing.com, Bull&Bear, JE Italy, Finanz, Timotico ltd, Rankia e Parliamo di Investimenti.

L’iscrizione all’evento, che si terrà online, è gratuita sul sito www.gameofminds.org.