eToro lancia un portafoglio sul settore assicurativo

eToro, la piattaforma di trading e investimento, ha annunciato oggi il lancio di InsuranceWorld, un portafoglio che offre agli investitori retail un’esposizione a lungo termine al settore assicurativo.

Gli utenti di eToro hanno già la possibilità di investire su più di 100 compagnie assicurative a livello globale, i cui titoli sono presenti e negoziabili sulla piattaforma. Il nuovo portafoglio offrirà agli investitori un modo semplificato per acquisire esposizione al settore, in maniera diversificata.

“Le azioni delle compagnie assicurative possono essere una valida aggiunta a un portafoglio d’investimento, data la natura stabile del settore e le sue relazioni con una moltitudine di settori. Il comparto ha dimostrato di essere più resistente di altri quando si tratta di volatilità economica e di mercato, il che lo rende un valido investimento difensivo”, ha spiegato Dani Brinker, Head of Investment Portfolios di eToro.

“Questo nuovo portafoglio offre agli utenti un mix accuratamente selezionato di compagnie assicurative dalle migliori performance, dando loro l’opportunità di investire in un settore solido e in crescita, che si prevede raggiungerà una dimensione di mercato di 8,3 trilioni di dollari entro il 2026″, prosegue Brinker.

Il team di esperti in investimenti di eToro ha selezionato accuratamente 35 compagnie assicurative, tra le principali nelle Americhe, in Europa e nell’Asia-Pacifico, prendendo in considerazione diversi fattori, tra cui:

la capitalizzazione di mercato,

i parametri di liquidità,

i rating degli analisti,

la copertura.

Il portafoglio sarà ribilanciato su base annuale.

InsuranceWorld è una nuova aggiunta all’attuale offerta di portafogli di eToro, che fornisce già un’esposizione a vari temi di mercato e ai settori finanziari tradizionali attraverso strumenti come i portafogli Private Equity, The Big Banks, Real Estate Trusts. Riunendo diversi asset secondo una metodologia definita e impiegando un approccio di investimento passivo, gli Smart Portfolios di eToro sono soluzioni di investimento a lungo termine che offrono un’esposizione diversificata senza commissioni di gestione.

L’investimento iniziale parte da 500 dollari Usa e gli investitori possono accedere a strumenti e grafici per monitorare la performance del portafoglio, mentre il feed social di eToro li terrà aggiornati sugli sviluppi del settore.