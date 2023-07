Ossiam lancia un nuovo ETF azionario globale ESG nella gamma Shiller

Il gestore specializzato in ETF, Ossiam (affiliata di Natixis Investment Managers), nella giornata di oggi ha ampliato la sua gamma quotando su Borsa Italiana il nuovo Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Global Sector UCITS ETF. Lo strumento è quotato anche sul segmento Xetra della Borsa di Francoforte e la Borsa di Londra.

Come funziona l’ETF

Come per la strategia omologa, ma senza focus ESG, lanciata a gennaio, il nuovo Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector UCITS ETF mira a sovraperformare i mercati azionari globali attraverso una selezione di azioni dei mercati sviluppati. In tal senso, le azioni sono scelte da un universo iniziale dell’indice MSCI World, principalmente società a grande e media capitalizzazione che fanno parte dell’indice Shiller Barclays CAPE Global Sector Net TR.

Nel dettaglio, l’indice è costruito sulla base del rapporto prezzo/utili corretto per il ciclo (CAPE), sviluppato dal professor Robert Shiller.

L’ETF è un comparto di un ICAV di diritto irlandese, regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. L’ETF è a replica fisica, ha un total expense ratio (TER) dello 0,75% ed è disponibile in due classi di azioni ad accumulazione denominate in EUR e USD.

Filtro ESG per la selezione delle azioni

La nuova strategia include anche un filtro ESG che prevede una combinazione tra la selezione di società best-in-class in ambito ESG e l’esclusione delle società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o che sono coinvolte in attività controverse nel settore delle armi, del tabacco o del carbone. Ossiam ha già sperimentato con successo come combinare la strategia Ossiam Shiller Barclays CAPE Sector Value con un filtro ESG, come dimostra l’Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF, che ha raggiunto cinque anni di track-record lo scorso 5 aprile, con un patrimonio in gestione di 1,4 miliardi di dollari a fine maggio 2023. Al 31 maggio, il patrimonio complessivo della gamma Ossiam Shiller Barclays era pari a 4,6 miliardi di dollari in azioni statunitensi, europee e globali.