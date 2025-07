Oro asset strategico in un mondo in continua evoluzione: i vantaggi di investire nel metallo giallo

L’oro continua a esercitare un fascino unico tra gli investitori, grazie al suo ruolo storico di bene rifugio e alla sua funzione di copertura contro l’inflazione e l’incertezza monetaria. Negli ultimi anni, tra deficit pubblici in crescita, inflazione persistente e crescenti tensioni geopolitiche, il metallo prezioso ha visto una domanda in forte aumento.

Questo trend ha spinto i prezzi dell’oro verso nuovi record storici. Tuttavia, fermarsi solo a osservare i rendimenti rischia di offrire una visione parziale. Così Ritu Vohora, Investment Specialist, Capital Markets di T. Rowe Price, secondo cui per comprendere appieno il potenziale dell’oro nel portafoglio è necessario approfondire il contesto attuale, la volatilità dell’asset class e il suo posizionamento strategico.

Oro: le banche centrali riscrivono le regole del gioco

In passato, le mosse delle banche centrali sul mercato dell’oro erano spesso viste come segnali contrari. Un esempio emblematico è quello della Banca d’Inghilterra, che nel 2000 ha venduto una parte importante delle sue riserve auree proprio prima che i prezzi iniziassero una lunga fase di rialzo.

Ma lo scenario attuale è profondamente diverso. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha innescato una reazione senza precedenti da parte dei governi occidentali, che hanno congelato le riserve valutarie russe e limitato il suo accesso al sistema finanziario globale basato sul dollaro. Questa dinamica ha spinto molte banche centrali a cercare una maggiore indipendenza dal dollaro USA, aumentando significativamente le riserve d’oro.

Dal 2022, le banche centrali hanno acquistato oltre 1.000 tonnellate d’oro ogni anno, più del doppio rispetto alla media registrata nel decennio precedente. Secondo i dati più recenti del World Gold Council, l’oro rappresenta oggi il 20% delle riserve globali delle banche centrali, posizionandosi come seconda riserva mondiale dopo il dollaro statunitense, che rimane al 46%, sebbene in calo negli ultimi dieci anni.

Questo cambio strutturale nella domanda di oro sembra destinato a perdurare, fornendo una spinta di lungo termine ai prezzi. Tuttavia, gli investitori dovrebbero concentrarsi meno sui movimenti di prezzo a breve termine e più sul ruolo che l’oro può svolgere nella costruzione di un portafoglio resiliente.

Inflazione: davvero ancora un fenomeno temporaneo?

Una delle grandi domande che oggi si pongono gli investitori è se le pressioni inflazionistiche globali siano solo transitorie o se stiano diventando una realtà strutturale. Alcuni critici mettono in discussione l’efficacia dell’oro come strumento di diversificazione, evidenziando la sua volatilità, la mancanza di rendimento e i rendimenti modesti nel lungo periodo.

Tuttavia, la storia ci ricorda che l’oro ha saputo offrire una protezione efficace contro l’inflazione in momenti chiave, come negli anni ’70 o durante le fasi iniziali della pandemia da Covid-19.

Oggi, ci sono diversi fattori che suggeriscono una permanenza delle spinte inflazionistiche. Gli Stati Uniti mantengono una politica fiscale espansiva, con deficit pubblici difficili da contenere. La Cina è tornata a spingere gli stimoli economici, il Giappone affronta pressioni salariali dopo anni di deflazione, e l’Europa sta aumentando la spesa pubblica per difesa e infrastrutture.

A ciò si aggiungono fenomeni come la deglobalizzazione e il reshoring delle catene di fornitura, che potrebbero rendere l’inflazione una costante del futuro prossimo. In questo contesto, l’oro resta una delle poche ancore a cui gli investitori possono aggrapparsi.

Le diverse forme di esposizione all’oro

Chi desidera esporsi all’oro oggi ha diverse strade a disposizione: lingotti fisici, monete, ETF, azioni minerarie o società di royalty. Ognuna di queste opzioni presenta vantaggi e svantaggi.

L’oro fisico garantisce una sicurezza tangibile, ma comporta costi non trascurabili per la conservazione e l’assicurazione. Gli ETF offrono liquidità e facilità di accesso, ma possono risentire maggiormente del sentiment di mercato e non offrono la “fisicità” che alcuni investitori preferiscono.

Le azioni di società minerarie, invece, offrono un’esposizione con leva rispetto all’andamento del prezzo dell’oro, ma presentano anche rischi operativi elevati. Storicamente, errori gestionali e allocazioni inefficienti del capitale hanno penalizzato le performance di molti produttori.

Le società di royalty, d’altro canto, si distinguono per la loro capacità di mantenere margini stabili e reinvestire in nuovi flussi di cassa. Per questo motivo, sono spesso considerate una scelta più stabile nel lungo periodo.

Negli ultimi tempi, le società di estrazione dell’oro sembrano aver imboccato una nuova strada fatta di maggiore disciplina nella gestione del capitale. L’aumento dei prezzi dell’oro sta iniziando a riflettersi nei bilanci, grazie a un’inflazione dei costi più contenuta e a un cash flow operativo robusto.

Nonostante ciò, i mercati azionari sembrano ancora scettici sulla solidità di questo nuovo corso, e molti titoli non sono ancora pienamente valorizzati. Questo apre interessanti opportunità per i gestori attivi, che possono selezionare le aziende meglio posizionate: produttori emergenti, realtà con una solida disciplina finanziaria e società di royalty.

In sostanza, come sostiene l’esperta di T. Rowe Price, in un contesto globale segnato da instabilità e cambiamento, l’oro continua a rappresentare un asset strategico. Al di là dei rendimenti immediati, il metallo giallo può offrire tre vantaggi secondo l’esperta:

protezione contro l’inflazione

resilienza nei momenti di crisi

importante diversificazione all’interno di un portafoglio multi-asset.

Guardare oltre i prezzi e valutare il ruolo dell’oro con uno sguardo di lungo termine potrebbe rivelarsi, oggi più che mai, una scelta vincente.