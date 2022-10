Opec + annuncia maxi taglio alla produzione da 2mln di barili

Alla riunione odierna dell’Opec+, il Joint Ministerial Monitoring Committee ha accordato un taglio della produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno. Il più significativo dal 2020.

E’ quanto riporta l’agenzia Reuters dopo che già nel corso delle ultime ore si era parlato di un taglio cospicuo dell’output per calmierare la pressione sui prezzi del greggio.

La decisione finale é stata annunciata in seguito alla riunione dei ministri. Peraltro, riuniti per la prima volta da due anni in presenza a Vienna.

Per il momento nessuna reazione del mercato, il Wti viaggia sulla parità a 86,43 dollari al barile, mentre il Brent in lieve rialzo dello 0,09% a 91,86 dollari al barile.