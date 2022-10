OPEC+, Global X: mercato petrolio teso, prezzi sostenuti da qui a fine anno

“L’Opec+ dovrebbe tagliare la produzione oggi, nel tentativo di sostenere i prezzi. Si prevede una riduzione pari a oltre l’1% dell’offerta globale, rendendo questo taglio il più importante dall’inizio dell’epidemia di Covid-19” così Roberta Caselli, Commodities Research Associate di Global X. “In aggiunta, l’Arabia Saudita potrebbe effettuare un’ulteriore riduzione unilaterale, poiché preoccupata per l’impatto di una recessione globale sulla domanda nei mercati emergenti e per la necessità di aumentare le riserve. A causa della decisione, è probabile che sul mercato ritorni la volatilità; nonostante i dubbi sulla tenuta dell’economia globale, il mercato petrolifero resta teso, il che dovrebbe fungere da volano per i prezzi nel quarto trimestre del 2022.”