Oggi è il Cannabis Day, giornata internazionale dedicata ad una pianta la cui legalizzazione (a scopo terapeutico e/o ricreativo) continua a far discutere in molti Paesi. Mentre il dibattito in Italia continua ad essere acceso riguardo alla regolarizzazione dei principi attivi della cannabis, il resto del mondo sembra aver intrapreso la strada dell’apertura verso un mercato le cui dimensioni, secondo le stime di Prohibition Partners, potrebbero superare i 100 miliardi di dollari entro il 2026.

Un ETF sulla Cannabis Terapeutica

A causa delle condizioni finanziarie più rigide degli ultimi anni e delle sfide specifiche del mercato della cannabis il 2022 si è concluso con scarsi risultati dal punto di vista degli investimenti, nonostante la crescita dei ricavi per gli operatori dell’industria. Come si legge nella nota di HANetf, molti investitori sono preoccupati per le implicazioni legali di investire in aziende attive nel settore quando la cannabis rimane fuorilegge ancora in molti Stati.

Per attenuare la componente di rischio legata ad un asset la cui legalizzazione dà ancora vita a dibattiti divisivi, HANetf e Purpose Investments, hanno quotato nel 2020 il The Medical Cannabis and Wellness, primo ETF in Europa ad offrire un’esposizione al settore della Cannabis Terapeutica e dei cannabidioli (CBD) riconosciuti per il trattamento di patologie croniche e terapia del dolore.

Le novità del settore nel 2023

Tom Bailey, Head of Research di HANetf, commenta l’andamento dell’industria della cannabis terapeutica e le novità del settore in questo nuovo anno.