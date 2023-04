La maggior parte degli investitori professionali europei, tra cui fondi pensione, gestori di fondi e gestori patrimoniali che gestiscono collettivamente oltre 250 miliardi di dollari, ritiene che la regione del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) continuerà a superare molte economie sviluppate in termini di crescita del Pil. E’ quello che emerge dalla nuova ricerca condotta dal provider europeo di ETF Tabula Investment Management Limited, secondo cui questa dinamica, a sua volta, dovrebbe influenzare positivamente l’accelerazione del mercato del reddito fisso della regione.

Il mercato CCG delle obbligazioni

Grazie alla forte crescita economica, i paesi di questa area geografica stanno assistendo ad un miglioramento del proprio rating creditizio. Il 16% degli investitori professionali intervistati da Tabula prevede un drastico aumento di questa tendenza, mentre il 77% si aspetta un incremento.

Nei prossimi cinque anni, il 90% degli investitori istituzionali e dei gestori patrimoniali europei prevede un aumento delle emissioni di obbligazioni da parte dei governi del CCG, con il 36% che si attende un incremento drastico di queste ultime. Il livello medio annuo di emissioni obbligazionarie del CCG è attualmente di circa 80 miliardi di dollari e circa la metà degli intervistati prevede che quest’anno salirà a circa 85 miliardi di dollari, mentre il 33% si aspetta che i numeri saranno ancora più alti.

Valore delle emissioni obbligazionarie delle nazioni GCC Percentuale di investitori professionali europei che prevedono questo valore nel 2023 Meno di 75 miliardi $ – 80 miliardi $ 14% Da 80 a 90 miliardi $ 53% Da 90 a 100 miliardi $ 32% Oltre 100 miliardi $ 1%

“La regione del CCG sta beneficiando di un mercato del reddito fisso in espansione, a testimonianza della maturazione del contesto economico e fiscale dell’area”, afferma Michael John Lytle, ceo di Tabula. “Tale tendenza rende il mercato del reddito fisso dei paesi CCG un’opzione interessante per gli investitori che cercano di espandere la loro ricerca di rendimento e di diversificare i loro portafogli”.

L’ETF Tabula GCC Sovereign USD Bonds

Tabula ha recentemente lanciato l’ETF Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS (TGCC LN), che offre un’esposizione ad un ampio portafoglio di titoli di stato denominati in USD emessi dai sei Paesi del CCG: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Bahrein e Kuwait.

Il TGCC mira a replicare l’indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a. Sviluppato da Tabula, l’Indice è composto da circa 100 titoli di Stato con rating da AA a B denominati in USD. Per essere incluse, le obbligazioni devono avere una scadenza minima di 1 anno e un importo minimo in circolazione di 500 milioni di dollari USA. L’indice offre attualmente un’esposizione a sei Paesi del CCG ed applica un limite massimo per nazione del 25%. L’indice ha un rendimento corrente del 5,3% e una duration di 7,6 anni. L’ETF Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS (TGCC LN) è quotato sul London Stock Exchange, con US$35m in attivi correnti.

