Janus Henderson lancia il suo primo ETF attivo in Europa sull’azionario giapponese

Janus Henderson annuncia oggi il lancio del suo primo ETF attivo in Europa: il Janus Henderson Tabula Japan High Conviction Equity UCITS ETF (JCPN). Il fondo adotterà un approccio ad alta convinzione e investirà in un portafoglio concentrato all-cap, gestito attivamente, composto da 20-30 titoli, offrendo un’esposizione alle società che sono destinate a beneficiare dei temi e delle tendenze strutturali del mercato azionario giapponese e mettendo in luce le migliori capacità di selezione dei titoli di Janus Henderson.

Il lancio di questo ETF attivo rappresenta un’importante pietra miliare per Janus Henderson, in quanto consente all’azienda di soddisfare la richiesta dei clienti a livello globale di includere nelle sue strategie di investimento un wrapper ETF UCITS; inoltre, si fonda sulla proposta di ETF attivi di grande successo della società negli Stati Uniti, dove è il quarto provider di ETF a reddito fisso a gestione attiva.

Ignacio De La Maza, Head of EMEA & LatAm Client Group di Janus Henderson, ha dichiarato:

“In Janus Henderson i clienti sono sempre al primo posto e il lancio del JCPN è un altro esempio di come stiamo ascoltando e rispondendo alla domanda dei clienti. Questo lancio segna l’inizio del nostro percorso; siamo pronti a introdurre una serie di ETF attivi nei prossimi dodici mesi, ognuno dei quali risponderà a una diversa esigenza dei clienti”.

Lucas Klein, Head of EMEA and Asia Pacific Equities, ha dichiarato:

“Questa nuova offerta porta una gestione attiva ad alta convinzione agli investitori in ETF in Europa e in altri importanti mercati a livello globale, fornendo al contempo ai clienti esistenti un altro modo per accedere ai nostri team di investimento di livello mondiale. JCPN mette in evidenza la forza dei nostri team di investimento globali, la cui esperienza locale e la profonda ricerca fondamentale sono in grado di offrire un alfa costante ai nostri clienti”.

Junichi Inoue, Head of Japanese Equities di Janus Henderson Investors, ha dichiarato:

“Riteniamo che questo sia il momento ideale per investire in Giappone: grazie alle prospettive di inflazione sostenibile e alla riforma della corporate governance, le aziende stanno diventando più favorevoli agli azionisti e offrono maggiori opportunità di investimento. Abbiamo una ricca storia di investimenti in azioni giapponesi attraverso l’analisi di titoli specifici, il che significa che siamo in grado di investire in società con un maggiore potenziale di generazione di rendimenti superiori per i nostri clienti”.

Michael John Lytle, CEO di Tabula, ha dichiarato:

“Fino a poco tempo fa gli ETF erano sinonimo di investimento passivo e questo ha determinato un’enorme crescita del mercato. Tuttavia, la maggior parte degli asset UCITS rimane in fondi a gestione attiva. L’efficienza del veicolo ETF lo rende un modo naturale per offrire contenuti interessanti ai clienti. Il lancio del JCPN non solo amplia il portafoglio di prodotti di Janus Henderson, ma migliora significativamente il posizionamento competitivo dell’azienda nel mercato europeo degli ETF, ponendo le basi per la crescita e l’innovazione future”.

Il fondo sarà inizialmente quotato su Xetra con il ticker JCPN, seguito da quotazioni sul London Stock Exchange e Borsa Italiana, e sarà disponibile in tutti i principali mercati europei.

JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF Investment manager: Janus Henderson Investors UK Limited Issuer: Tabula ICAV Exchange: Xetra OCF: 0.49% Share class details: JPY Accumulating Primary listing currency: EUR Ticker: JCPN GY ISIN: IE000CV0WWL4

Nel maggio 2024, Janus Henderson ha annunciato di aver concluso un accordo per l’acquisizione del provider europeo di ETF Tabula Investment Management. L’acquisizione è stata completata nel luglio 2024.