NVP: accordo con S.S. Lazio per gestione della nuova Media Company

NVP ha sottoscritto un accordo strategico pluriennale con S.S. Lazio. NVP è stata scelta come partner esclusivo per la gestione, fino al 31 dicembre 2028, della nuova Media Company della società di calcio, dei servizi digitali di entertainment “LAZIO STYLE RADIO” e “LAZIO STYLE CHANNEL” trasmesso sul canale 233 di SKY in modalità SVOD, oltre alla gestione dei canali web e social e la creazione della nuova piattaforma OTT.

NVP garantirà know how ed expertise tramite un gruppo selezionato di professionisti altamente qualificati; inoltre, si occuperà della progettazione e della realizzazione di tutti i nuovi ambienti digitali ufficiali e dell’ideazione di contenuti per la piattaforma multicanale OTT della S.S. Lazio, oltre alla gestione dei canali social e lo sviluppo della strategia digitale futura della Media Company. L’organizzazione dei processi avrà luogo nella sede operativa della Media Company di Formello (Roma), a supporto delle attività di “remote production” nella sede dell’Innovation Hub NVP di Cologno Monzese (Milano).