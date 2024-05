Nvidia: utili e ricavi battono le stime, il colosso dei chip AI annuncia frazionamento azionario

Titolo Nvidia grande protagonista di Wall Street: dopo la fine della giornata di contrattazioni della vigilia, la Big Tech americana ha annunciato la trimestrale, che ha messo in evidenza un utile netto pari a $14,81 miliardi, o di $5,98 per azione, in deciso rialzo rispetto ai $2,04 miliardi, o 82 centesimi per azione, del primo trimestre del 2023.

L’eps adjusted è balzato su base annua del 461% a 6,12 dollari, ben oltre i $5,59 su base adjusted attesi dagli analisti interpellati da LSEG.

In forte crescita anche i ricavi, che sono saliti del 262% su base annua a $26 miliardi, facendo meglio dei $24,65 miliardi stimati dal consensus.

Contestualmente alla pubblicazione dei conti relativi al primo trimestre del 2024, Nvidia ha annunciato anche il primo split azionario dal 2021 10 a 1 e un aumento dei dividendi trimestrali pari a +150%.

Le azioni del colosso dei chip sono balzate a Wall Street superando per la prima volta in assoluto la soglia dei $1000. Al momento il titolo NVDA segna un rialzo del 6% circa scambiando a quota $1.007.

