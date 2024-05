Amazon annuncia un investimento di 15,7 miliardi di euro in Spagna

Il colosso americano dell’e-commerce Amazon ha annunciato oggi un maxi-investimento di 15,7 miliardi di euro in dieci anni per incrementare la capacità dei suoi data center in Aragona, nel nord-est della Spagna.

Secondo quanto riportato in un comunicato, questo investimento genererà quasi 17.500 posti di lavoro indiretti. Il progetto è stato presentato durante un incontro con imprenditori e funzionari eletti della regione. Amazon ha dichiarato che il progetto contribuirà al prodotto interno lordo della Spagna per quasi 21,6 miliardi di euro fino al 2033.