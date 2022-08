Nvidia, outlook 3Q delude, pesa il calo di vendite di video giochi (-33% su anno). Aumentano preoccupazioni per il settore dei chip

Nvidia, la maggiore società americana di semiconduttori per capitalizzazione, ha chiuso il secondo trimestre dell’anno fiscale 2023 (terminato il 31 luglio 2022) con entrate pari a 6,7 miliardi di dollari, in aumento del 3% rispetto a un anno fa e in calo del 19% rispetto al trimestre precedente. Il dato è nettamente inferiore alle attese e alla guidance di 8,1 miliardi.

I risultati sono in linea con i dati preliminari di Nvidia di due settimane fa. Il produttore di chip ha avvertito che non avrebbe centrato le stime di Wall Street e che la crescita è rallentata in modo significativo a causa delle deludenti vendite di video giochi a causa delle condizioni macroeconomiche. Inoltre il produttore di semiconduttori ha avvertito che il margine lordo sarebbe diminuito.

Nvidia ha deluso le attese di Wall Street, detto ciò le stime di Refinitiv non sono cambiate dopo che la società ha messo in guardia gli investitori sulle linee guida, affermando che prevede di registrare 6,7 miliardi di dollari per il secondo trimestre dell’anno. Il titolo ha ceduto il 4% o 167 dollari per azione nel trading after-hours.

Entrate da video giochi in calo del 33% su anno

Le entrate del dipartimento video giochi sono diminuite del 33% su base annua a 2,04 miliardi di dollari, un calo più significativo rispetto alle attese dalla società. Il colosso dei semiconduttori ha affermato che il calo è dovuto a minori vendite dei propri prodotti legati al settore dei video giochi, che sono principalmente schede grafiche per PC.

“I venti contrari macroeconomici in tutto il mondo hanno determinato un improvviso rallentamento della domanda dei consumatori” per i prodotti dell’azienda, ha detto Colette Kress,CFO di Nvidia nella call con gli analisti.

Nvidia ha affermato che adeguerà i prezzi con i suoi rivenditori per affrontare le “condizioni di mercato difficili” per il settore che prevede di persistere per tutto il trimestre in corso.

Il comparto data center in crescita del 61% rispetto all’anno precedente

Il business dei data center della società è andato leggermente meglio. È aumentato del 61% su base annua a 3,8 miliardi di dollari, trainato da quelli che l’azienda chiama clienti “iperscalabili”, che sono grandi fornitori di servizi cloud.

Mentre l’attività di visualizzazione professionale della società, che vende chip grafici per usi aziendali, è diminuita del 4% annuo a 496 milioni di dollari.

Il settore automobilistico rimane relativamente piccolo, sebbene sia aumentato del 45% anno su anno a 220 milioni di dollari.

Nvidia ha anche specificato che le entrate in calo dai chip di mining di criptovalute dedicati, CMP, hanno contribuito ad una diminuzione annuale del 66% nella categoria OEM (Original Equipment Manufacturing) e in altre categorie.

Il titolo Nvidia ha perso oltre il 42% da inizio anno. Ricordiamo che il titolo è stata uno dei grandi beneficiari della pandemia. Nel 2020 ha goduto a forti aumento perché il lavoro da casa ha spinto gli acquisti di schede grafiche e chip per server, sovraccaricando l’attività di Nvidia portando una crescita dei ricavi del 61% nell’anno fiscale 2022.