Twitter sotto i riflettori a Washington dopo le accuse del ex capo della sicurezza del network

La denuncia dell’ex capo della sicurezza del network di Twitter, Peiter Zatko apre nuove sfide politiche e legali per la società già coinvolta in una battaglia legale con il Ceo di Tesla, Elon Musk. Legislatori e autorità di regolamentazione esaminano le possibili risposte ai presunti passi falsi della società di social media.

Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, la denuncia dell’ex dirigente della sicurezza della piattaforma social è stata presentata alla Securities and Exchange Commission, alla Federal Trade Commission e al Dipartimento di Giustizia, che dovrebbero indagare.

La denuncia è stata inviata anche ai legislatori delle commissioni Giustizia e Intelligence del Senato, che si sono impegnati a condurre le proprie indagini.

“Se queste affermazioni sono corrette potrebbero rappresentare un pericolo per la privacy dei dati e rischi per la sicurezza,” afferma Dick Durbin, Senatore e Chairman della Commissione Giudiziaria. “Continuerò ad investigare la questione e arriveremmo fino in fondo di queste accusa piuttosto allarmanti.”

Nella seduta di ieri (martedì) il titolo Twitter ha perso il 7,5% fermandosi a quota 39,86 dollari per azione in scia della notizia pubblicata da CNN e Washington Post.

Ex capo sicurezza della rete di Twitter, gravi carenze, ingannate le autorità

I manager di Twitter hanno ingannato le autorità federali e il consiglio di amministrazione della società sulle “gravi carenze” nelle sue difese contro gli hacker e sui suoi sforzi per combattere lo spam.

La denuncia è dell’ex responsabile della sicurezza della società Peiter Zatko che descrive – secondo quanto riportato dal Washington Post – una società caotica, incapace di tutelare i suoi 238 milioni di utenti giornalieri, incluse le agenzie governative, i capi di stato e altre figure pubbliche. La denuncia di Zatko è stata inviata alla Sec, al Dipartimento di Giustizia e alla Federal Trade Commission il 6 luglio scorso.

Nel documento l’ex capo della sicurezza di Twitter – un famoso hacker conosciuto come Mudge e che è entrato nel social alla fine del 2020 per essere poi cacciato lo scorso gennaio – accusa la società, il suo Ceo, Parag Agrawal e altri manager di “ampie violazioni legali”, incluse dichiarazioni ingannevoli agli utenti e agli investitori, oltre ad aver agito con “negligenza se non complicità” verso gli sforzi dei governi stranieri di infiltrarsi sulla piattaforma. L’accusa più dannosa di Zatko è il fatto che Twitter avrebbe violato l’accordo con la Ftc del 2011 sulla protezione dei dati degli utenti. Un portavoce di Twitter spiega al New York Times che Zatko è stato licenziato nel gennaio 2022 per la leadership inefficace e la sua performance.

Peraltro le accuse dell’ex capo della sicurezza di Twittr arrivano in un momento molto delicato per la società, che é attualmente coinvolta in un’aspra battaglia legale nella corte di Delaware con Elon Musk. Musk ha siglato un accordo per l’acquisto della società social media per 44 miliardi di dollari facendo successivamente un passo indietro accusando Twitter di aver nascosto il vero numero di bot e account falsi.