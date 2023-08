Con la risalita dei tassi di interesse è tornato un vivace interesse verso il mercato obbligazionario, classe di investimento che per anni è rimasta dormiente in una fase di bassa redditività. Questo risveglio è stato favorito dall’evolversi del contesto economico e in particolar modo dalla politica monetaria restrittiva messa in campo dalle principali banche centrali che spinge sempre più gli investitori ad esaminare attentamente tutte le opportunità offerte anche dal mondo obbligazionario corporate, asset class storicamente più sicure e meno volatili dei classici titoli azionari.

Questa dinamica ha contribuito a stimolare la raccolta di capitali attraverso le obbligazioni che stanno diventando strumenti di investimento sempre più allettanti anche per il pubblico retail. Il ritorno dell’interesse verso le obbligazioni riflette anche un cambio di prospettiva degli investitori che, alla luce delle mutevoli condizioni di mercato, cercano maggiore stabilità e protezione.

Per questo motivo, Goldman Sachs ha deciso di arricchire la propria gamma di obbligazioni emettendo sul mercato MOT (segmento EuroMOT) di Borsa Italiana le nuove Obbligazioni Callable Tasso Fisso in Euro 6,20% pagato al Rimborso (ISIN XS2567573899).

Le caratteristiche principali

La nuova obbligazione del colosso bancario americano ha un tasso annuo lordo del 6,20% (4,588% netto) e presenta la peculiarità della scadenza anticipata, ovvero su base annua l’emittente (Goldman Sachs) può esercitare, a sua discrezione, l’opzione di rimborso anticipato. In tale caso, l’obbligazione sarà rimborsata anticipatamente per un importo lordo pari al 100% del valore nominale (1.000 euro) maggiorato della cedola unica pari al 6,20% lordo per anno.

In caso, invece, di mancato esercizio dell’opzione di rimborso anticipato da parte dell’emittente, alla data di scadenza (20 luglio 2036) l’obbligazione sarà rimborsata per un importo lordo pari al 100% del valore nominale (1.000 euro) maggiorato della cedola unica lorda pari a 80,60% (ovvero 13 moltiplicato per 6,20%).

Come calcolare il rendimento

Nel dettaglio, l’obbligazione con ISIN XS2567573899 ha durata massima di 13 anni e paga una cedola fissa annuale pari a 6,20% lordo (4.588% netto) corrisposta in un’unica soluzione a scadenza (20 luglio 2036) o fino alla data di un eventuale rimborso anticipato. È infatti prevista, annualmente a partire dal 20 luglio 2024 fino al 20 luglio 2035, la facoltà per Goldman Sachs di rimborsare anticipatamente le obbligazioni, con conseguente durata delle stesse inferiore a 13 anni.

In tal caso, Goldman Sachs corrisponderà all’investitore, per ogni obbligazione, un ammontare pari al 100% del nominale, oltre alla cedola maturata fino alla relativa data di rimborso anticipato inclusa (vedi tabella sotto). La prima data di pagamento della cedola potrebbe quindi essere il 20 luglio 2024.

Quali sono i punti di forza e i rischi

I principali benefici di questo prodotto risiedono innanzitutto nella protezione totale del capitale, in quanto l’obbligazione dà diritto ad un importo di rimborso pari almeno al 100% del valore nominale alla data di scadenza anticipata (a discrezione dell’Emittente) oppure alla naturale scadenza (20 luglio 2036). Inoltre, il tasso fisso del 6,20% annuo lordo garantisce un rendimento sostanzioso di medio e lungo termine, anche considerando una normalizzazione delle politiche monetarie delle banche centrali entro i prossimi tre anni.

Da sottolineare anche la solidità finanziaria del garante Goldman Sachs, a cui sono stati assegnati rating Investment Grade da parte di Moody’s, S&P e Fitch. In particolare, le tre agenzie hanno attribuito giudizi rispettivamente pari ad A2, BBB+ e A, a conferma di un rischio di insolvenza remoto.

I principali rischi sono quelli consueti per uno strumento di questo tipo. Innanzitutto, la protezione totale del capitale è valida solo se l’obbligazione viene detenuta fino a scadenza, sia essa la scadenza originaria o anticipata a discrezione dell’Emittente. Esiste pertanto un rischio di potenziale perdita uscendo prima dall’investimento. Teniamo, inoltre, presente che durante la sua vita il valore di mercato dell’obbligazione può essere diverso dal valore nominale. L’investitore potrà quindi comprare l’obbligazione a prezzi inferiori o superiori al valore nominale, il cui pagamento è garantito alla data di rimborso. Da ricordare, infine, che il bond non protegge contro eventuali aumenti dell’inflazione.

Si segnala, infine, che l’aliquota di imposta italiana applicabile sui proventi derivanti dalle obbligazioni, e vigente al momento dell’emissione, è pari al 26%. L’ammontare di tale imposta potrebbe variare nel tempo. Il trattamento fiscale potrebbe variare nel tempo e dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore. Non è possibile prevedere eventuali modifiche all’attuale regime fiscale ed alla relativa interpretazione da parte dell’autorità competente, che possono incidere, anche sensibilmente, sul rendimento netto dell’investimento.

Per maggiori informazioni sul prodotto clicca qui, mentre per vedere gli altri prodotti di Goldman Sachs clicca qui.