Mps: sindacati comunicano richieste esodo da 4.125 dipendenti, oltre le attese

“In data odierna (ieri per chi legge) abbiamo incontrato l’Azienda – come da Accordo 4 agosto 2022 – per affrontare il tema delle adesioni alla manovra di esodo e al Fondo di Solidarietà. Le adesioni totali a livello di Gruppo sono state pari a 4.125, di cui 110 inerenti all’esodo e 4.015 relative al Fondo”. Lo rendono noto in un comunicato i Coordinamenti sindacali di Banca Monte dei Paschi.

I dipendenti che hanno chiesto di uscire da Mps sono dunque superiori alle 3.500 uscite anticipate che erano state previste.

“L’Azienda – proseguono i sindacati – si è riservata la possibilità di analizzare ancora qualche giorno i dati, per assumere le conseguenti decisioni in merito all’accoglimento delle domande. Dal canto nostro abbiamo richiesto celerità nelle decisioni ed una attenta valutazione degli impatti economici ed organizzativi, al fine di individuare le migliori soluzioni a favore delle Lavoratrici e dei Lavoratori”.