UniCredit, Orcel: ‘noi saremo made in Europe, vogliamo diventare davvero vera banca paneuropea’

Unicredit intende “rafforzare le proprie radici in Italia ed essere presente in tutta Europa”. E’ quanto ha detto il numero uno del gruppo UniCredit, Andrea Orcel, in un intervento al Summit Made in Italy 2022 promosso da Il Sole 24 Ore, Financial Times e SkyTG24.

Il ceo di UniCredit ha sottolineato che UniCredit è cresciuta in Italia, ribadendo l’obiettivo di rendere la banca sempre più la banca d’Europa. Noi saremo “made in Europe”, in quanto “vogliamo diventare davvero una banca paneuropea”.

Orcel ha puntualizzato che, in sostanza, “siamo una banca italiana per l’Europa”.